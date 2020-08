Superbonus 110%, arrivano i primi chiarimenti dalle Entrate. Possono partire i lavori di riqualificazione

«Plurifamiliari» e condominio

Una precisazione importante, che fa capire che queste unità «indipendenti» non debbano necessariamente stare in villette completamente indipendenti ma possano esistere anche in villette a schiera, o in un normale condominio, è data ssempre nella circolasare: «Le “unità immobiliari funzionalmente indipendenti e con uno o più accessiautonomi dall'esterno, site all'interno di edifici plurifamiliari”, alle quali la norma fa riferimento, vanno individuate verificando la contestuale sussistenza del requisito della “indipendenza funzionale” e dell'”accesso autonomodall'esterno”, a nulla rilevando, a tal fine, che l'edificio plurifamiliare di cui taliunità immobiliari fanno parte sia costituito o meno in condominio.Pertanto, l'unità abitativa all'interno di un edificio plurifamiliare dotata diaccesso autonomo fruisce del Superbonus autonomamente, indipendentemente dalla circostanza che la stessa faccia parte di un condominio o disponga di parti comuni con altre unità abitative (per esempio il tetto).

Inoltre, viene precisato che il condominio esiste anche senza «costituzione» ufficiale e, per beneficiare del Superbonus sulle parti comuni, i condomìni che, non avendone l'obbligo, non abbiano nominato un amministratore non sono tenuti a richiedere il codice fiscale. In tali casi, ai fini della fruizione del beneficio, può essere utilizzato il codice fiscale del condomino che ha effettuato i connessi adempimenti. Il contribuente è comunque tenuto a dimostrare che gli interventi sono stati effettuati su parti comuni dell'edificio.

Interventi «trainati» fuori tempo

La norlma prevede, dicono le Entrate, che le spese sostenute per gli interventi trainanti

devono essere effettuate nell'arco temporale di vigenza dell'agevolazione,

mentre le spese per gli interventi trainati devono essere sostenute nel periodo di

vigenza dell'agevolazione e nell'intervallo di tempo tra la data di inizio e la data

di fine dei lavori per la realizzazione degli interventi trainanti.

Quimdi, se ilcontribuente ha sostenuto spese per interventi trainanti (come il “cappotto termico”) a marzo 2020 e, pertanto, non ammesse al Superbonus, non potrà beneficiare del 110% neanche per le spese sostenute per la sostituzione delle finestre o per l'installazione di impiantifotovoltaici (interventi trainati) anche se i relativi pagamenti siano effettuati dopo il 1° luglio 2020.