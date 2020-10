Superbonus 110% e altri sconti: lunedì sul Sole focus su cessione a banche e imprese. Come abbattere i costi per rifare la casa

(AdobeStock)

1' di lettura

La partita del superbonus del 110% entra sempre più nel vivo. Ma i contribuenti devono fare le valutazioni di convenienza anche in relazione alle altre agevolazioni per i lavori edili e alle modalità di gestione degli sconti. Lunedì in edicola con Il Sole 24 Ore un approfondimento sulla possibilità di cedere la detrazione del 110% a banche, fornitori e altri soggetti privati, oltre che sulla possibilità di “monetizzare” con la cessione anche altri bonus fiscali, come il 50% sulle ristrutturazioni, l'ecobonus ordinario e il bonus facciate.

Un'opportunità interessante da valutare alla luce del prezzo d'acquisto del bonus, ma anche delle altre variabili contrattuali. Focus, inoltre, sull'attività dei professionisti coinvolti nel 110% e alle prese con indicazioni ufficiali non sempre chiare: ecco perché le categorie si organizzano per risolvere i dubbi e fornire indicazioni ai propri iscritti.