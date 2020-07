Superbonus al 110%, Ecobonus auto e moto, Rem: le novità del decreto Rilancio per le famiglie

Una maxi-manovra da 55 miliardi e 343 norme: è il Decreto Rilancio messo in campo dal governo per fronteggiare l'impatto economico della pandemia da Covid-19 su imprese, partite iva e famiglie che ha ottenuto il sì della Camera. Il testo passa ora al Senato che lo approverà senza modifiche: il decreto va convertito in legge entro il 18 luglio. Dal superbonus del 110% al reddito di emergenza passando per “tax credit” vacanze: ecco le novità che interessano le famiglie.