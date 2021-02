Superbonus 110%, esclusi gli infissi dell’ufficio di proprietà del condominio I condomìni non possono fruire del superbonus per interventi trainati realizzati sui propri immobili di Alessandra Caputo

Il quesito. Un condominio a prevalente destinazione abitativa effettua l'intervento del cappotto fruendo dell'agevolazione del 110 per cento. Può, il condomino persona fisica, proprietario di un ufficio A/10, ricorrere al 110% anche sulla sostituzione degli infissi?

La risposta. Il superbonus per interventi realizzati sulle parti comuni spetta anche ai possessori di unità immobiliari non residenziali, a condizione che il condominio (come nel caso descritto nel quesito) sia a prevalente destinazione abitativa. Tuttavia, come precisato nella risposta 4.4.2 della circolare 30/E/2020, questi soggetti non possono fruire del superbonus per interventi trainati realizzati sui propri immobili.

Il quesito è tratto dall'inserto L'Esperto risponde, speciale Telefisco 2021, in edicola con Il Sole 24 Ore di lunedì 8 febbraio.

