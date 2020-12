Superbonus 110%, il familiare convivente che paga le spese può avere l’intera detrazione I parenti del possessore o detentore dell’immobile e i conviventi di fatto, se sostengono le spese, possono beneficiare di tutta l’agevolazione di Alessandro Borgoglio

Il Superbonus 110%: le spese ammissibili

I parenti del possessore o detentore dell’immobile e i conviventi di fatto, se sostengono le spese, possono beneficiare di tutta l’agevolazione

2' di lettura

Il quesito. Mia moglie è comproprietaria al 50%, con suo fratello, di una casa in montagna. L’immobile è a disposizione di entrambi e nessuno vi ha la residenza. È nostra intenzione eseguire dei lavori di ristrutturazione; le spese verranno da me pagate e le fatture saranno intestate a me. Ho diritto alla detrazione in qualità di familiare convivente? In caso affermativo, il tetto di spesa agevolata resta a 96mila euro oppure è limitato dalla quota di proprietà di mia moglie?

M.C. - VARESE



La risposta. Il lettore potrà fruire integralmente del superbonus del 110%, alle condizioni di seguito indicate, fino al limite massimo di spesa previsto per l’intervento.

Infatti, come chiarito dall’agenzia delle Entrate con la circolare 24/E/2020, paragrafo 1.2, sono ammessi a fruire della detrazione anche i familiari del possessore o del detentore dell’immobile (coniuge, componente dell’unione civile, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado), nonché i conviventi di fatto, sempreché sostengano le spese per la realizzazione dei lavori.

La detrazione spetta a tali soggetti a condizione che siano conviventi con il possessore o detentore dell’immobile oggetto dell'intervento alla data di inizio dei lavori, o al momento del sostenimento delle spese ammesse alla detrazione (se antecedente all’avvio dei lavori), e che le spese sostenute riguardino interventi eseguiti su un immobile – anche diverso da quello destinato ad abitazione principale – nel quale può esplicarsi la convivenza.

La detrazione, pertanto, non spetta al familiare del possessore o del detentore dell’immobile nel caso di interventi effettuati su immobili che non sono a disposizione (in quanto locati o concessi in comodato). Per fruire del superbonus non è necessario che i familiari abbiano sottoscritto un contratto di comodato, essendo sufficiente che attestino, mediante una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, di essere familiari conviventi.

Infine, si evidenzia che il limite massimo di spesa è per unità immobiliare e, quindi, il familiare del comproprietario al 50% dell'immobile può comunque fruire integralmente del superbonus se sostiene tutte le spese.