Superbonus 110%, opportunità persa per l’antisismica

Tempi troppo stretti

La mancata proroga della scadenza del 31 dicembre 2021 costituisce un altro grande impedimento, in quanto non vi saranno le tempistiche per avviare nei condomini l’iter decisionale, progettuale, autorizzativo e per effettuare i lavori spendendo di fatto gli importi che si vuole portare in detrazione.

Altro punto critico: «Viene citato nuovamente, in maniera inspiegabile dopo la prima volta del 2017, quale documento di riferimento per conoscere la classificazione di un Comune l’OPCM 3274 del 2003, quando in realtà molte zone d’Italia (per esempio parte dell’Emilia-Romagna e parte della Lombardia) sono state classificate dopo il 2005. Citando esclusivamente questo riferimento si rischia confusione in sede di controllo da parte dell’agenzia delle Entrate».

La classificazione sismica

A fronte delle ingenti risorse economiche messe a disposizione dallo Stato, ancora non è stata data la possibilità di portare in detrazione la sola classificazione dell’immobile (senza successiva esecuzione degli interventi). «Si nota - prosegue la nota - che comunque in questo caso risulterebbe inutile in quanto viene a decadere la necessità della classificazione stessa».

La volontà di rilancio va potenzialmente a sbloccare un mercato importante e a toccare numerose norme e aspetti dell’edilizia. A fronte di tutto ciò, viene inserita una ulteriore asseverazione in capo al professionista che, nel caso del Sismabonus, si trovava già a doverne sottoscrivere due (una di congruità nel rispetto delle norme vigenti ai sensi del Dpr 380/2001 e una sulla classificazione ai sensi dell’allegato B del Dm 58/2017); ora se ne aggiunge una terza sulla congruità di spesa che si sceglie di portare in detrazione.