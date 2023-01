Superbonus, nel 2022 investimenti per 62,5 miliardi

Ascolta la versione audio dell'articolo

1' di lettura

È pari a 62,49 miliardi il totale degli investimenti ammessi a detrazione per il Superbonus 110% al 31 dicembre 2022, con una quota del 74,6% di lavori conclusi. Lo rende noto l’Enea nel suo osservatorio periodico. A fine lavori, riporta l’Enea, le detrazioni previste e a carico dello Stato saranno più alte, quantificate in circa 68,74 miliardi di euro.

La fetta più alta degli investimenti e delle relative agevolazioni è in capo ai condomini: qui i numeri parlano di 48.087 asseverazioni nel 2022, 28,79 miliardi di investimenti e 20.1 miliardi di lavori realizzati. In seconda posizione per volumi di risorse le villette unifamiliari che lo scorso anno hanno registrato 208.622 asseverazioni pari a 23,73 miliardi di investimenti e 18,26 miliardi di interventi conclusi.