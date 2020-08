Superbonus, i 36 documenti che un privato deve presentare alla banca per il cappotto termico Se l’istituto ritenesse eccessivi i documenti relativi ai requisiti soggettivi potrà decidere di ottenere le informazioni con una autocertificazione di Enrico Bronzo

Superbonus al 110% fondamentale per la riqualificazione del patrimonio edilizio

Una lunga lista di documenti da scoraggiare il più accanito sostenitore del fai da te. Per chi possiede una abitazione isolata, ed è intenzionato a beneficiare del superbonus al 110%, si impone una seria riflessione tra detrarre le spese in cinque anni, optare per la cessione del credito o lo sconto in fattura.

Nel caso optasse per la cessione del credito alla banca è quindi consigliabile affidarsi a uno o più professionisti, in primis un geometra per le pratiche catastali e urbanistiche.

I requisiti soggettivi



Innanzitutto il proprietario dell’immobile dovrà fornire alla banca la documentazione attestante:

1) il titolo di detenzione/possesso dell'immobile. Quindi se:

- proprietario, nudo proprietario o titolare di un diritto reale di godimento quale usufrutto, uso, abitazione o superficie ci si deve procurare il certificato rilasciato dai pubblici registri immobiliari:

- detentore (locatari, comodatari) dell'immobile va prodotto:

a) il contratto di locazione/comodato registrato;

b) la dichiarazione di consenso da parte del proprietario;

- familiare convivente del possessore/detentore bisogna consegnare:

a) il certificato dell’anagrafe (per convivenza);

b) il titolo di possesso (certificato immobiliare o contratto registrato);

c) sempre la dichiarazione di consenso da parte del proprietario;

- coniuge separato assegnatario dell'immobile intestato all'altro coniuge:

a) la documentazione attestante l'assegnazione;

b) il titolo di possesso (certificato immobiliare);

c) la dichiarazione di consenso da parte del proprietario;

- convivente di fatto del possessore/detentore:

a) il certificato dell'anagrafe (per convivenza);

b) titolo di possesso (certificato immobiliare o contratto registrato);

c) la dichiarazione di consenso da parte del proprietario;

- futuro acquirente, con preliminare di vendita regolarmente registrato, immesso nel possesso dell'immobile:

a) preliminare registrato da cui si evinca l'immissione in possesso (per esempio il contestuale comodato);

b) la dichiarazione del consenso da parte del proprietario.



Bisognerà inoltre produrre:

2) la dichiarazione sostitutiva d'atto notorio con la quale si dichiara che le spese sostenute/da sostenere per i lavori agevolabili sono/saranno a proprio carico, quindi con assenza di eventuali contributi;