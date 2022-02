Superbonus 80% agli alberghi per spese di wifi, mobili e terme: che cos’è e come si chiede

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

Anche mobili, wifi e piscine termali entrano nel catalogo delle spese ammesse al superbonus dell’80% e del contributo a fondo perduto per alberghi e strutture turistiche previste dal decreto Pnrr di fine anno (Dl 152/2021).

A stilare la lista è il ministero del Turismo guidato da Massimo Garavaglia (Lega), che dopo l’avviso pubblicato alla vigilia di Natale, sta lavorando alla piattaforma telematica per le richieste da parte degli operatori da rilasciare entro il 21 febbraio.

Loading...

Un elenco che, comunque, dovrà fare i conti con il vincolo fissato dalla norma: il 50% delle risorse stanziate fino al 2024 (complessivamente 500 milioni) dovranno essere destinate agli interventi di efficientamento e riqualificazione energetica. Per questi ultimi il perimetro è quello delimitato dal decreto «Requisiti» del ministero dello Sviluppo economico di agosto 2020. È il caso, tra gli altri, dei lavori finalizzati a ridurre la dispersione termica, schermature solari, impianti di climatizzazione invernale, produzione di acqua calda, building automation.

Richiesti 29 tra visti e permessi

Il percorso che porta alla richiesta non è semplice, considerato che l’istanza richiede 29 tra visti e permessi (come anticipato da «Il Sole-24 Ore» dell’8 gennaio) e che i tempi per poterla presentare saranno limitati ad appena 30 giorni una volta che il portale online sarà disponibile e aperto.

Anche per questo il ministero del Turismo ha cercato di dettagliare le tipologie di spese che danno diritto al tax credit dell’80% e fondo perduto (40mila euro ma che può salire in presenza di determinati requisiti fino a 100mila euro per beneficiario) cumulabili tra loro per gli interventi realizzati tra il 7 novembre 2021 e il 31 gennaio 2024 (il credito d’imposta è applicabile anche agli interventi avviati successivamente al 1° febbraio 2020 a condizione che le relative spese siano sostenute a decorrere dal 7 novembre 2021).