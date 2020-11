Superbonus: 90 casi risolti oggi con l'Esperto risponde

Gli interventi agevolati al 110% tra cappotto termico, caldaie, fotovoltaico e infissi. Il cumulo con il sisma bonus e gli incentivi regionali. I nodi del condominio tra parti comuni, lastrico solare e ruolo dell'amministratore. L'attestato di prestazione energetica e l'asseverazione. La durata dei lavori e i termini di pagamento. Il Sole 24 Ore propone oggi con un numero speciale dell'Esperto risponde, con 90 casi risolti, interamente dedicato ai quesiti dei lettori sulle agevolazioni per i lavori in casa e, in particolare, sul superbonus del 110 per cento.



