Superbonus 90%: requisiti e scadenze per le villette. Come fare domanda

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Le istruzioni al modello di istanza del Superbonus al 90 per cento richiedono al contribuente di dichiarare (con possibili conseguenze anche penali) il possesso dei r equisiti per accedere al contributo, vale a dire (oltre ad essere una persona fisica che sostiene le spese al di fuori dell’esercizio di una attività d’impresa, arte o professione):

1) avere un reddito familiare di riferimento per l’anno di imposta 2022 non superiore a 15mila euro, determinato in base al nuovo quoziente familiare (si veda la circolare n. 13/E/2023). Il modello richiede di indicare i codici fiscali dei componenti del nucleo familiare del richiedente e/o del de cuius nell’anno 2022 e dei rispettivi redditi complessivi;

Loading...

2) essere titolare alla data di inizio dei lavori, almeno in quota, del diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull’unità immobiliare per la quale si richiede il contributo, e di averla adibita, alla data di avvio dei lavori o, al più tardi, al termine di essi, ad abitazione principale;

3) aver sostenuto, nel periodo dal 1° gennaio al 31 ottobre 2023, su tale unità spese detraibili con percentuale del 90% a fronte degli interventi (anche condominiali) previsti dall’articolo 119, comma 8-bis, periodi 1 e 3.

I bonifici rilevanti ai fini del contributo sono solo quelli effettuati dal 1° gennaio al 31 ottobre 2023. Il provvedimento delle Entrate e il decreto del 31 luglio confermano che il contributo spetta anche nel caso in cui le spese sostenute godano dello sconto in fattura e, quindi, non siano oggetto di bonifico (per una quota massima del 90% del loro ammontare).