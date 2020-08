Superbonus all’inquilino con l’ok scritto del proprietario Lo sconto fiscale del 110% si applica anche in favore del locatario e del comodatario che sostengono le spese, ma serve il consenso scritto di chi possiede l’immobile di Marco Zandonà

Lo sconto fiscale del 110% si applica anche in favore del locatario e del comodatario che sostengono le spese, ma serve il consenso scritto di chi possiede l’immobile

2' di lettura

Il quesito. In qualità di inquilino di un appartamento utilizzato come abitazione principale, posso accollarmi, in accordo con il proprietario, le spese di riqualificazione energetica godendo dei relativi benefici fiscali al 110 per cento? E.M. - Vicenza

La risposta. Quanto chiesto dal lettore è possibile, ma occorre una dichiarazione di consenso del proprietario a eseguire i lavori a cura del locatario.

Per quanto non diversamente stabilito, anche il superbonus del 110% si applica secondo le regole generali previste per la detrazione del 50% per le ristrutturazioni edilizie (articoli 119 e 121 del decreto Rilancio, Dl 34/2020, convertito in legge 77/2020, articolo 16–bis del Tuir, Dpr 917/1986, e articolo 1, comma 175, della legge 160/2019, di Bilancio per il 2020).

In particolare, la detrazione del 110%, pure sotto forma di sconto sul corrispettivo o di cessione del credito di imposta, si applica anche in favore del locatario e del comodatario che sostengono le spese, ma sempre, trattandosi di interventi incisivi, a fronte del consenso espresso del proprietario.

Il quesito è tratto dall’inserto L’Esperto risponde, in edicola con Il Sole 24 Ore di lunedì 17 agosto. Il numero in edicola è il terzo di cinque numeri monografici #AgendaEstate che, nel corso del mese di agosto 2020, affronteranno temi di agevolazioni fiscali per i lavori in casa, previdenza e lavoro, accompagnati da Guide rapide dedicate.