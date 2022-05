Superbonus allargato alle sonde geotermiche, ma senza massimale dedicato

Si tratta quindi, più nello specifico, di impiegare le sonde per realizzare interventi su parti comuni di edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento e la fornitura di acqua calda sanitaria, «compresi gli impianti ibridi o geotermici». In questa voce sarà possibile inserire anche le sonde.

Quando installare le sonde

O ancora, la realizzazione di interventi su edifici unifamiliari o su unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari «per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria», compresi gli impianti ibridi o geotermici. Anche qui si potranno installare le sonde.

La collocazione di questi interventi nella parte relativa ai lavori trainati, con questa formulazione, ha una ragione precisa, che viene spiegata dai dossier del Senato. Qui, infatti, si legge che «l’onere ascrivibile all’ampliamento degli interventi ammessi all’agevolazione, va ricondotto in ogni caso all’interno dei massimali di spesa» già previsti dal decreto Rilancio.

Nessun massimale dedicato

Nel corso dell’esame alla Camera dei deputati, infatti, il Governo ha riformulato la modifica, collocando le sonde all’interno del comma 1 e non del comma 5 dell’articolo 119 del decreto Rilancio. In questo modo, secondo il rappresentante del Governo, «si è provveduto ad escludere il verificarsi di nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

La sostanza, allora, è che le sonde geotermiche saranno agevolate al 110% ma non avranno un massimale dedicato. Ad esempio, per gli edifici condominiali si dovrà così restare, per l’intero impianto, all’interno di un massimale di 20mila euro per immobile fino alle otto unità e di 15mila euro per immobile oltre la soglia di otto unità.