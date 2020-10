Superbonus, allarme dei 5S: a Napoli il catasto è inaccessibile

Il documento indispensabile per il superbonus

Sottolinea Amitrano: «Fuori dal burocratese, la conclusione è amara e beffarda: a meno di forzature che ricadrebbero interamente sulla responsabilità del tecnico chiamato dai privati a certificare la conformità edilizia ed urbanistica, elemento fondamentale per il superbonus, a Napoli le licenze edilizie non sono consultabili perchè conservate in locali inagibili. La conseguenza è presto detta: a chiunque lo richieda, il documento che attesta lo stato originale di un edificio (numero di piani, numero di appartamenti, e così via) non può essere prodotto. Senza la licenza edilizia, però, per il tecnico incaricato non è possibile verificare con il dovuto scrupolo l'esistenza di difformità o abusi edilizi del fabbricato la cui presenza, se superiore al margine massimo del 2% di tollerabilità previsto dal decreto Semplificazioni, blocca l'applicazione delle agevolazioni del superbonus. E a poco varrebbe appellarsi ai dati del catasto che, in quanto di parte, non costituiscono dichiarazione incontestabile».