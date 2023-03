Superbonus, in arrivo le modifiche. Spiragli sui crediti 2022 congelati

Ascolta la versione audio dell'articolo

Il decreto sulla cessione dei crediti del superbonus, è al centro di un incontro stamattina al ministero dell’Economia e delle Finanze tra il relatore del provvedimento, Andrea De Bertoldi (FdI) e il governo, per capire come far quadrare le richieste del Parlamento con i paletti dell’esecutivo e fare il punto sugli spazi di manovra. All’incontro, potrebbe partecipare il viceministro dell’Economia Maurizio Leo. Sul decreto si sono concluse la scorsa settimana le audizioni e oggi alle ore 12 è fissato il termine per presentare gli emendamenti in commissione Finanze alla Camera

«Sul superbonus il governo è al lavoro con tutti i soggetti interessati per risolvere il grave problema di liquidità finanziaria delle imprese, ereditato da imprudenti misure di cessione del credito non adeguatamente valutate nei loro impatti al momento della loro introduzione» ha affermato il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti,

Relatore: su emendamenti confido in buon senso

«Confido nel buon senso dei partiti di maggioranza e opposizione, affinché gli emendamenti tengano conto delle richieste avanzate dagli enti intermedi e dalle parti, ma senza intasare l’attività parlamentare» ha dichiarato invece il relatore del decreto sulla cessione dei crediti del superbonus Andrea de Bertoldi (FdI), che ha parlato di “moderato ottimismo” almeno su uno dei nodi da sciogliere: il tema dei bonus del 2022 di cui non sono ancora stati ceduti i crediti alle banche o ad altri soggetti.

Con il passare dei giorni hanno preso consistenza sempre maggiore le modifiche allo studio per il decreto cessioni, in discussione in commissione Finanze alla Camera. In particolare si parla di un pacchetto di deroghe mirate al divieto di cessione dei crediti e sconto in fattura, scattato il 17 febbraio scorso: potrebbe comprendere l'edilizia residenziale pubblica (gli Iacp) e il terzo settore (Onlus). Nel pacchetto potrebbe entrare, ancora una volta, la proroga per il termine fissato al 31 marzo prossimo per il superbonus 110% delle villette. Difficile, però, che il Governo lasci spazio a questa ipotesi.

Il filone dell’edilizia libera

C'è anche tutto il filone legato all'edilizia libera: chi ha pagato acconti, ad esempio su caldaie e infissi, entro i termini ma non ha iniziato i lavori prima dell'arrivo del decreto cessioni. Per questi cittadini ci dovrebbe essere la possibilità di provare, con data certa, i pagamenti o la firma di un contratto, restando comunque nel vecchio regime.