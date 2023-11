Superbonus, in Basilicata parte lo sblocco dei crediti rimasti fermi

Ascolta la versione audio dell'articolo

Una manleva che tenga l’acquirente al riparo da qualsiasi rischio legato all’impiego dei crediti fiscali. È uno dei meccanismi di protezione pensato dalla giunta della Regione Basilicata per dare attuazione, attraverso una delibera approvata ieri, alla legge che punta a sbloccare i crediti fiscali rimasti incagliati.

La legge n. 20/2023 (proponente, il capogruppo di FdI, Tommaso Coviello) era stata, a luglio scorso, la prima in assoluto a lanciare il modello di acquisto di crediti da parte delle Regioni, attraverso le proprie società partecipate non comprese nel perimetro della Pa. Quella legge, però, prevedeva un apparato di norme attuative, che ha portato alla delibera della giunta. Ieri il governatore Vito Bardi ha ricordato: «Siamo stati pionieri in Italia, non ci credeva nessuno». Il passaggio chiave del testo è quello che definisce criteri e condizioni per negoziare i crediti.

I potenziali acquirenti

Qui, anzitutto, viene delimitato il perimetro dei potenziali acquirenti dei crediti. Sono gli enti pubblici economici e le società partecipate della Regione, non inclusi nell’elenco della Pa, che possiedano una capacità di compensazione annua mediante modello F24 non inferiore a 10 milioni. Dovranno dichiarare la propria adesione all’assunzione di un ruolo attivo nella circolazione dei crediti fiscali derivanti da ristrutturazioni. Questi requisiti portano a tre soggetti: Acquedotto lucano, Consorzio di bonifica e Società energetica lucana.

Dall’altro lato, potranno cedere i crediti fiscali le imprese con sede in Basilicata che abbiano maturato i crediti «esclusivamente con riferimento ad interventi relativi ad immobili ubicati sul medesimo territorio». Nell’operazione di cessione, però, dovranno tutelare chi acquista. Dovranno, quindi, preventivamente attestare che la propria proposta sia pienamente compatibile - dice la delibera - «con lo specifico quadro normativo e contabile a tutela del cessionario acquirente mediante sottoscrizione di uno schema di contratto di cessione». Andranno, poi, fornite «le manleve e le garanzie» per tenere l’acquirente indenne da qualsiasi rischio connesso all’impiego dei crediti: esistenza, validità, regolarità, consistenza, misure limitative della circolazione dei crediti. A questo proposito, i cessionari acquisiranno tutti i documenti che consentiranno di escludere la responsabilità solidale.

La procedura

Nella pratica, si partirà da una serie di avvisi, pubblicati dai potenziali acquirenti, che chiederanno manifestazioni di interesse alle imprese. In questo modo, sarà possibile misurare il perimetro dei crediti da smaltire. Successivamente, si procederà con un procedura a sportello, «in base all’ordine cronologico di presentazione delle domande e fino a esaurimento della capacità fiscale disponibile».

La delibera - conclude proprio Coviello - «prevede criteri e modalità per accertare la consistenza del credito e la capacità di compensazione annua mediante modello F24 delle società partecipate. Sarà istituita una Commissione tecnica per valutare la bontà dei crediti fiscali ed è altresì prevista la creazione di una piattaforma per raccogliere le richieste di vendita degli operatori privati e le disponibilità di acquisto delle società partecipate nei limiti della capienza fiscale e contributiva».