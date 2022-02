Dal superbonus al bonus per lo psicologo: i dossier nel Milleproroghe

Ascolta la versione audio dell'articolo

Un provvedimento tradizionalmente “di fine anno”, che ha registrato il via libera del Consiglio dei ministri il 23 dicembre, e che in questi giorni torna sotto i riflettori. È il decreto Milleproroghe (dl 228/2021), allo stato attuale all’esame delle commissioni Affari costituzionali e bilancio della Camera (oltre 600 emendamenti segnalati): è destinato a diventare un banco di prova della tenuta della maggioranza, anche perché si appresta a “imbarcare” un dossier politicamente scivoloso quale quello delle correzioni che l’esecutivo intende apportare al Superbonus e sulle altre agevolazioni all'edilizia, dopo le truffe per 4,4 miliardi che nel 3% dei casi hanno riguardato il 110 per cento (e il sequestro preventivo di 2,3 miliardi di crediti ceduti, di cui 1,5 già incassati). I Cinque Stelle si sentono accerchiati per gli attacchi al Superbonus che arrivano da tutte le parti e sanno di “campagna elettorale”, soprattutto quelli da parte della Lega.

Milleproroghe: Camera, chiesto slittamento esame al 18 febbraio

La Commissione Affari costituzionali di Montecitorio ha chiesto alla presidenza della Camera uno slittamento a venerdì 18 febbraio dell’inizio dell’esame in Aula del dl Milleproroghe. La discussione generale, in base a quanto deciso nell’ultima conferenza dei capigruppo avrebbe dovuto avere inizio mercoledì pomeriggio, 16 febbraio, ma i lavori proseguono a rilento; da qui la necessità di uno slittamento.

Atteso emendamento su Superbonus

Il governo è al lavoro per le correzioni che dovrebbero prendere la forma, appunto, di un emendamento al Milleproroghe, dopo che il decreto Sostegni ter (all’esame del Senato) ha limitato a una sola le operazioni di cessione dei crediti di imposta. Il motivo della presentazione dell’emendamento al decreto Milleproroghe (atteso in Commissione tra lunedì 14 febbraio e martedì 15) - anziché al decreto Sostegni ter che contiene la norma che si vuole correggere - risiede nel fatto che il primo verrà convertito in legge prima del secondo. Quindi in questo modo le novità diventeranno comunque operative rapidamente senza la necessità di ricorrere a un ulteriore decreto ad hoc. Secondo quanto anticipato l’emendamento dovrebbe consentire di nuovo la cessione dei crediti alle società infragruppo (si fa l’esempio dalle Bcc all’Iccrea) o comunque alle società vigilate da Bankitalia. Sul tavolo anche l’dea di attribuire ai crediti un codice identificativo (un “bollino”) che consenta la tracciabilità anche in presenza di cessioni multiple. L’altro aspetto riguarderebbe i crediti sequestrati cautelarmente dall’autorità giudiziaria, che alcuni istituti hanno già “in pancia” e che finirebbero fuori bilancio; per tale problema si stanno studiando due soluzioni percorribili.

I segnalati: dalla Cassa Covid allo stop alle tasse per i tavolini all’aperto

Tra le proposte di modifica al Milleproroghe segnalate, non mancano quelle che prevedono un aumento della spesa: dal prolungamento degli ammortizzatori sociali legati all’emergenza sanitaria alla proroga dello stop al versamento di Tosap e Cosap da parte di chi occupa spazi e aree pubbliche (è il caso dei tavolini all’aperto di bar e ristoranti).

Verso bonus psicologo

Non solo. Nelle ultime ore il governo ha aperto alla proposta del bonus per ottenere assistenza psicologica dopo l’emergenza sanitaria Covid: «Ci stiamo lavorando - ha detto il ministro della Salute, Roberto Speranza, in un intervento a Mezz’ora in più - già nel Milleproroghe daremo un primo segnale che va in questa direzione». Le risorse per finanziare il sostegno non erano state previste dalla manovra approvata a dicembre. Poi è scattato il pressing del Pd e dei Cinque Stelle. Una petizione online su Change.org ha raggiunto le 300mila sottoscrizioni. Ora il bonus torna sotto i riflettori. E la copertura dovrebbe entrare nel Milleproroghe: venti milioni, metà alle Asl per potenziare la rete pubblica di assistenza e dieci alle persone. In questo secondo caso, si tratterebbe di un voucher per accedere a forme di assistenza psicologica, da riconoscere sulla base dell’Isee. Nelle prossime ore dovrebbe essere depositato il testo dell’emendamento, ma per capire quale sarà la procedura da seguire per fare domanda occorrerà attendere il decreto o i decreti attuativi .