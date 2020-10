Superbonus: la bussola del 110% in diretta web con Telefisco martedì 27

- Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili (3 crediti formativi);

- Consiglio nazionale del notariato (5 crediti);

- Associazione nazionale amministratori condominiali e immobiliari (3);

- Consiglio nazionale dell’ordine dei consulenti del lavoro (3);

- Consiglio nazionale dei periti industriali e dei periti industriali laureati (4).

Proroghe in vista: l’orizzonte lungo delle agevolazioni

Il superbonus del 110% ha per ora un orizzonte abbastanza limitato, perché riguarda le spese sostenute entro il 31 dicembre 2021. Il ministro dell’Economia, Roberto Gualtieri, ha però anticipato al Sole 24 Ore che la detrazione fiscale («Una delle misure di più forte impatto» l’ha definita) sarà finanziata con i fondi europei «per la sua estensione oltre il 2021». Mentre nel documento programmatico di bilancio inviato alla Commissione Ue si prevede la proroga di un anno – quindi per il 2021 – delle altre detrazioni fiscali in scadenza: bonus edilizio “standard” del 50%, ecobonus del 65% e bonus facciate del 90 per cento.

Agevolazioni che altrimenti verrebbero ridotte o eliminate (bonus facciate) dal 1° gennaio prossimo, e riguardanti lavori che in alcuni casi possono comunque essere “assorbiti” o trainati dallo stesso superbonus.

Insomma, mentre si sta affinando l’ambito operativo del 110% – anche grazie alle varie risposte a interpello delle Entrate – si pensa già oltre: a prolungare i benefici ora in vigore, per moltiplicarne gli effetti espansivi sull’economia.

