Superbonus, un «cappotto» a norma resiste anche a vento e tempeste forti

I recenti eventi climatici hanno causato notevoli danni al patrimonio immobiliare (riqualificato e non), e hanno posto l'attenzione sulla resistenza dei sistemi isolanti (tra cui i “cappotti termici”, tanto diffusi di recente): sono in grado di rispondere a forti venti, pioggia intensa e grandine? Per rispondere, occorre capire se sono state rispettate le norme vigenti nella scelta del materiale e nella posa del sistema cappotto.

La marcatura Ce

Identificate le caratteristiche termotecniche del sistema cappotto, ...