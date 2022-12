Superbonus, dalla cessione dei crediti alle novità per il 2023: ecco come cambia

Ascolta la versione audio dell'articolo

Tra il decreto Aiuti quater, atteso mercoledi 21 dicembre al voto definitivo del Senato con la fiducia, e la manovra, che andrà giovedì 22 dicembre in Aula alla Camera, si chiariscono meglio i contorni degli interventi sul superbonus 110%, dopo le polemiche e le tante ipotesi avanzate nelle ultime settimane.

Condomini, proroga al 31 dicembre per la Cilas

Il Dl Aiuti quater ha abbassato il rimborso garantito dallo Stato per i lavori di efficientamento energetico degli edifici dal 110 al 90%, ma aveva originariamente stabilito che chi avesse presentato in Comune la Cilas (la Comunicazione di inizio lavori asseverata superbonus) entro il 25 novembre avrebbe potuto conservare lo sconto del 110% sui lavori anche nel prossimo anno. Adesso, grazie a un emendamento del Governo alla legge di bilancio - che era stato sollecitato in un ordine del giorno al decreto legge - il termine per i soli condomini è stato prorogato al 31 dicembre, alla condizione che le assemblee abbiano deliberato i lavori entro il 18 novembre (servirà una dichiarazione sostitutiva di atto notorio), data dell’entrata in vigore del Dl. Se invece la delibera è stata varata tra il 19 e il 24 novembre, il termine massimo per la Cilas resta il 25 novembre. Come per tutti gli altri immobili diversi dai condomini.

Cessioni dei crediti, sale a cinque il numero massimo

L’altra partita su cui si è giocato al doppio tavolo è quella della cessione dei crediti d’imposta, una delle forme con cui si può accedere al superbonus, ossia trasferendo la detrazione del 110% ad altre imprese, banche, enti o professionisti. Nel Dl Aiuti quater, con un emendamento approvato in commissione Bilancio al Senato, si è deciso che il numero massimo di cessioni da parte di soggetti “qualificati”, numero che all’esordio era illimitato, passerà da quattro a cinque. La prima sarà libera, poi ce ne saranno tre (e non più due) verso banche, intermediari finanziari, società appartenenti a gruppi bancari e assicurazioni e, alla fine, avverrà il trasferimento da banca a correntista partita Iva.

Possibili garanzie Sace

Allo stesso tempo è stato previsto che la Sace possa concedere garanzie in favore delle banche, delle istituzioni finanziarie e degli altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia che concederanno alle imprese impegnate in interventi di edilizia finanziamenti «strumentali a sopperire alle esigenze di liquidità», a causa della mancata monetizzazione dei crediti fiscali. La norma precisa che i crediti di imposta eventualmente maturati dalle stesse imprese alla data del 25 novembre 2022 possono essere considerati dalla banca o dall’istituzione finanziatrice quale parametro ai fini della valutazione del merito di credito e della disposizione delle relative condizioni contrattuali.