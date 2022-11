Superbonus, corsa finale per la proroga: portali dei Comuni in tilt

Ascolta la versione audio dell'articolo

Pioggia di comunicazioni e portali che vanno in tilt. Il click day del superbonus 110% va in scena con esiti che, alla vigilia, erano ampiamente prevedibili. I siti dei Comuni sono tempestati da volumi di richieste ingestibili rispetto ai flussi ordinari. Così, in qualche caso, le infrastrutture informatiche hanno addirittura ceduto.

Cosa prevede l’Aiuti quater

La scadenza è stata prevista dal decreto Aiuti quater e riguarda, soprattutto, i condomini. Quel provvedimento, infatti, ha ridotto dal 110% al 90% il superbonus a partire dal 2023. C’è, però, un modo di salvarsi e mantenere la maxi agevolazione anche per il prossimo anno: approvare una delibera condominiale in assemblea entro il 24 novembre e, poi, presentare una comunicazione di inizio lavori relativa al superbonus entro il 25 novembre.

Pioggia di domande sui Comuni

Venerdì 25 novembre è diventato, così, il click day del superbonus: migliaia di Cilas in tutta Italia sono piovute contemporaneamente sugli sportelli comunali. Già nei giorni scorsi, per la verità, c’erano state delle avvisaglia. A Milano a novembre, rispetto al mese precedente, le Cilas presentate sono già aumentate di cinque volte circa. Erano 57 a ottobre; a novembre sono già arrivate a quota 274. Portando il totale dell’anno a 1.122. A Torino il flusso è già aumentato da circa 150 Cilas al mese a 50 al giorno.

Così, in questa pioggia di domande, qualcuno aveva già provato a trovare delle contromisure: a Viterbo - ha spiegato l’amministrazione con una nota molto eloquente - «in via del tutto eccezionale, per la sola giornata del 25 novembre» sarà possibile inoltrare le istanze di Cilas, sia tramite la via ordinaria (un portale telematico) che attraverso un indirizzo Pec. Un modo per velocizzare i lavori.

I portali in tilt

Lo stesso hanno fatto molti uffici comunali, ma evidentemente non è sufficiente, secondo quanto spiega il governatore della Campania, Vincenzo De Luca: nella sua regione le domande di presentazione delle pratiche per accedere al superbonus edilizio verranno accettate anche via pec.