Superbonus nei condòmini, le due classi energetiche non per ogni appartamento Se un professionista non ha certezze, alle assemblee non resta che rimandare la delibera sui lavori di ristrutturazione di Enrico Bronzo

Superbonus al 110%: le aziende e i professionisti, ma solo quelli con anni di esperienza e/o preparati sull’ecobonus, con i lavori sono già partiti a luglio 2020. Il resto (il 99%?) aspetta che i propri ordini o albi professionali o le associazioni di categoria dicano: è così, stai tranquillo, ora puoi iniziare i lavori (sempre che sappia come stipulare l’assicurazione obbligatoria). Ma, appunto, per il momento la stragrande maggioranza dei professionisti tecnici aspetta, non si fida, ha paura di fare il passo più lungo della gamba, e obbliga i proprietari immobiliari, di sicuro quelli condominiali, a fare altrettanto.

Le due classi energetiche

Lo scorso 6 settembre ho assistito di persona a una presa di posizione di un tecnico sul tema delle due categorie energetiche, secondo cui, per l’incrocio di norme nazionali e regionali, in un condominio potrebbero anche essere richieste per singolo appartamento.

In altre parole questo tecnico non esclude che se in un solo appartamento su 500 non si raggiungessero le due classi energetiche - per esempio da G a E - le Entrate potrebbero chiedere indietro i soldi a tutti e 500 i proprietari. Magari tra cinque anni. Risultato? Panico tra i presenti all’idea di non dormire per cinque anni, ma anche stupore in chi invece ha da mesi altre informazioni di tenore opposto, rassicuranti che la sostanza sia ok.

Ma intanto tutto si blocca, in attesa di certezze. Che peraltro da mesi l’agenzia delle Entrate ha dato sul fronte fiscale. Ma per altri gli oracoli di riferimento sono gli ordini e le associazioni di categoria, senza il loro ok non si muovono.

Nel caso specifico, l’associazione di categoria in questione - termotecnici - non aveva saputo dare certezze fiscali, costringendo i propri associati timorosi/rispettosi/prudenti/... a iscriversi al prossimo trendy webinar chiarificatore.