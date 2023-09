Superbonus, per condomini si studia proroga di almeno 3 mesi. Fondi a salari, sanità e pensioni giovani

Ascolta la versione audio dell'articolo

Una proroga di almeno tre mesi del superbonus al 110% per i condomini (come anticipato dal Sole 24 Ore in edicola il 6 settembre). È questa, secondo quanto si apprende da fonti parlamentari e governative, l’ipotesi allo studio per garantire l’agevolazione ai condomini che non avranno terminato i lavori entro fine anno. La proroga, che estenderebbe ai primi tre mesi del 2024 la possibilità di usare l’agevolazione in scadenza quest’anno, sarebbe comunque vincolata al raggiungimento di una certa soglia di avanzamento dei lavori, che potrebbe aggirarsi intorno al 60-70%. Il superbonus, che nel 2023 è sceso al 90%, è rimasto al 110% solo per i condomini che avevano approvato i lavori e presentato la Cila entro novembre del 2022.

In serata a Palazzo Chigi vertice di maggioranza per fare il punto sulla ripartenza dei lavori, in vista della stesura della legge di Bilancio. Insieme a Giorgia Meloni, i vicepremier Matteo Salvini e Antonio Tajani, il ministro per i Rapporti con il Parlamento Luca Ciriani e i capigruppo di Camera e Senato dei partiti che sostengono il Governo. Non ha partecipato alla riunione in sala Verde, invece, il ministro dell’economia Giancarlo Giorgetti. Come da anticipazioni della vigilia il vertice è servito a fare il punto sugli aspetti principali dell’azione di Governo, a partire dalla legge di Bilancio «ma senza entrare nel dettaglio delle cifre».

Si preannuncia un anno complesso che la maggioranza è pronta ad affrontare con determinazione e serietà, a partire dalla Legge di Bilancio sulla quale i partiti della maggioranza sono tutti concordi nel concentrare le risorse su salari, sanità, famiglie e pensioni, a partire da quelle dei giovani. E’ quanto si apprende al termine del vertice di maggioranza a Palazzo Chigi.

Bloomberg: possibile rialzo deficit al 5%

Una manovra difficile, con un deficit del 2023 che - complice il superbonus - potrebbe essere rivisto al rialzo nelle nuove stime della Nadef. Considerando i dati del Superbonus, di cui si dovrà tenere conto, e quelli sull'andamento dell'economia, dal 4,5% del Pil indicato nel Def si potrebbe salire quest'anno - come anticipato da un'analisi di Bloomberg - verso il 5%.

Salvini: il commissario europeo italiano sembra straniero

«In questo periodo ho avuto l’impressione di avere un commissario europeo che giocava con la maglietta di un’altra nazionale. Più che dare suggerimenti, elevava lamenti e critiche». Così ancora Salvini, intervenendo a Roma a un convegno di Acea. L’unico esponente italiano nell’esecutivo Ue è quello agli affari economici e monetari Paolo Gentiloni.