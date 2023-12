Superbonus, decreto salva spese in salita. Stretta nel 2024 anche per i mobili

Ascolta la versione audio dell'articolo

La partita sul decreto salva spese per il superbonus sui lavori in condominio resta in salita, mentre la manovra fa segnare un ulteriore giro di vite sugli immobili che hanno sfruttato l’agevolazione e non interviene sulla soglia di spese del bonus mobili che quindi passerà da 8mila a 5mila euro dal 1° gennaio. Ma procediamo con ordine.

L’impatto sui conti

Gli approfondimenti tecnici su una soluzione che consenta di salvaguardare la maxiagevolazione al 110% (o al 90% a seconda dei casi) per i lavori effettuati entro la fine del 2023 sono rinviati a dopo Natale, quasi a ridosso della vigilia del Consiglio dei ministri del 28 dicembre. Al ministero dell’Economia (Mef) aspettano di vedere gli ultimi dati sull’effetto del 110% sui conti pubblici. Le previsioni non ancora certificate stimano un effetto di 23 miliardi di euro aggiuntivi rispetto alle stime dell’ultima Nadef. Un’ipoteca su ogni tentativo di soluzione, nonostante i ripetuti pressing dei partiti di maggioranza, e in base alla quale il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti ha finora alzato un muro considerando il superbonus una materia «radioattiva».

Il rischio contenzioso

Resta in prospettiva il problema dei possibili contenziosi che si potrebbero instaurare tra imprese edilizie e condomini per non aver rispettato la scadenza del 31 dicembre 2023. Un problema non di poco conto. Anche per questo il ragionamento negli ultimi giorni si è concentrato proprio su un intervento che consenta di evitare il recupero da parte delle Entrate per chi, pur avendo rispettato tutti i vincoli, non termina entro il 31 dicembre i lavori coperti con il 110 o il 90 per cento. Una sorta di soluzione in pareggio ma che di fatto obbliga i contribuenti in ritardo nel 2024 a sobbarcarsi un costo maggiore per completare i lavori. va ricordato infatti che da inizio anno l’agevolazione scende al 70 per cento. Sul tavolo la maggioranza, in particolare uno dei relatori della manovra Guido Quintino Liris (Fratelli d’Italia), continua a chiedere un Sal straordinario.

L’ipotesi di un intervento con decreto legge, oltre a superare le contrarietà dell’Economia, potrebbe essere anche l’occasione per un restringimento del campo di applicazione del bonus barriere architettoniche al 75%, su cui finora è rimasta anche la chance di cessione del credito e sconto in fattura.

Limiti ai bonus edilizi

Sui bonus edilizi arriva comunque un segnale di ridimensionamento con la legge di Bilancio. Nessun intervento sulla soglia di spesa massima per il bonus mobili, collegato agli interventi di ristrutturazione con la detrazione del 50 per cento. Dal prossimo anno si scende dagli attuali 8mila euro a 5mila euro. In termini pratici, significa quindi 3mila euro in meno con un taglio, quindi, di 1.500 euro dell’agevolazione da sfruttare in dieci anni nel 730 o in Redditi.