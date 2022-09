Superbonus e asseverazioni, il video è una prova più efficace rispetto alle fotografie

Ascolta la versione audio dell'articolo

Acque agitate sulla documentazione da allegare per i bonus 110: un autorevole intermediario (soc. Deloitte) chiede infatti, ai professionisti che asseverano la documentazione, un filmato che immortali i luoghi e gli interventi in corso. Il problema sorge in quanto la recente risposta del Consiglio superiore dei lavori pubblici richiede semplici fotografie, e nella differenza tra descrizione statica (la fotografia) e dinamica (il filmato) si anniderebbe una possibile sfiducia nei confronti del professionista che assevera. Il problema formale non è di difficile soluzione, perché (come precisa lo stesso intermediario) basta una ripresa effettuata con il telefonino per soddisfare l'esigenza di documentazione.

In altri termini, la ripresa dinamica (anche di pochi minuti) è ritenuta più convincente rispetto alle immagini statiche. Ambedue le riproduzioni sono previste dal Codice civile (art. 2712) che comprende anche (dal 2010) le riproduzioni “informatiche”; nell'edilizia, quando si è sorto il problema di dare una data specifica ad un edificio, si è elevata la fotografia a mezzo di prova (art. 9 bis DPR 380/2001, modificato nel 2020). Se vi è una fotografia, secondo le norme urbanistiche, vi è anche la prova dello stato dell'immobile, con riferimento all'epoca della fotografia stessa.

Negli altri settori, le fotografie sono accomunate agli altri supporti video ed audio: la Legge 241/1990 consente ad esempio l'accesso ai documenti indipendentemente dai supporti sui quali i dati sono conservati (art. 22): si può così ottenere una copia di una telefonata al numero di emergenza 113, una riproduzione magnetica o “fotocinematografica” di una riunione di un Consiglio comunale o la copia di un “fuori onda” di una intervista televisiva. In nome della trasparenza, qualora vi sia un interesse specifico, si puoò avere accesso anche a documenti anche di ampio formato.

Del resto, sono molto diffusi gli apparecchi che registrano situazioni riprese dall'interno di veicoli lungo le strade (cosiddette “dashcam”), molto apprezzate da chi è soggetto a rischi nei percorsi quotidiani (tassisti, autotrasportatori): ciò conferma la percezione di una diffusa utilià' di “prove” nella vita quotidiana. Anche per finalità difensive, le registrazioni video assumono una particolare diffusione perché contestualizzano gli eventi: si discute ad esempio della opportunità di fornire le forze dell'ordine di telecamere personali, mentre nella pratica professionale medica, la ripresa delle operazioni chirurgiche vede convergere esigenze didattiche e difensionali.

Sempre in tema di utilizzazione di quelle che il Codice civile chiama “riproduzioni meccaniche”, occorre tener presente la frequente utilizzazione di messaggini e screen shot, in particolare se offensivi o utili per dimostrare infedeltà coniugali o altri tipi di inadempimenti. Anche la Corte di Cassazione ha dato peso alle riprese di Google street view (27224/22) ritenendo che un'infedeltà possa essere dimostrata attraverso riprese in luoghi pubblici, senza che il motore di ricerca possa esserne ritenuto in qualche modo responsabile dei relativi disastri.