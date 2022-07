Superbonus e condominio: gli eventuali abusi privati non bloccano il cantiere

Ascolta la versione audio dell'articolo

Domanda. Su un condominio si sta procedendo con lavorazioni che danno diritto al superbonus. Alcuni condòmini sanno con certezza che altri hanno commesso abusi nelle parti private e temono che il Comune possa bloccare il cantiere, per cui i lavori sarebbero sospesi e, soprattutto, le “tempistiche”del superbonus verrebbero sforate, con sostanziali spese a carico del condominio. Può il Comune bloccare effettivamente un cantiere come quello descritto per abusi relativi a parti private del condominio? E degli abusi eventualmente scoperti dovranno rispondere solo coloro che li hanno compiuti o sarà coinvolto tutto il condominio?

A.C. - Napoli

Risposta. La risposta al primo quesito è negativa. Il tecnico asserveratore è tenuto a individuare la regolarità urbanistica degli immobili plurifamiliari con esclusivo riguardo alle parti comuni, non dovendo individuare eventuali abusi commessi dai singoli condòmini sulle proprie unità immobiliari. La presenza di eventuali non conformità urbanistiche che dovessero essere riscontrate nelle singole unità abitative non preclude l'accesso al “superbonus 110%” per interventi effettuati sul condominio, non solo per gli interventi “trainanti”, ma anche per gli interventi “trainati” interni alla singola unità abitativa nella quale è presente l'abuso (articolo 119, comma 13–ter, del Dl 34/2020, convertito in legge 77/2020; si veda anchela risposta a interpello 909 del 2020, fornita dalla direzione regionale delle Entrate dell'EmiliaRomagna). In sostanza, la presenza di eventuali non conformità urbanistiche che dovessero essere riscontrate nei singoli appartamenti non precludono l'accesso al superbonus 110% e non possono comportare il blocco dei lavori da parte del Comune. Ad ogni modo, l'eventuale decadenza successiva dai bonus, in caso di verifica, è limitata ai proprietari delle parti abusive, e non potrà riguardare tutti glialtri condòmini.

