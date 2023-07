Superbonus e crediti incagliati, cresce il pressing per un decreto salva-esodati

Ascolta la versione audio dell'articolo

Cresce il pressing per un nuovo intervento normativo in materia di cessione dei crediti. E dal Governo arrivano le prime aperture. Dopo le molte proteste che si sono susseguite in questi mesi, davanti al palazzo del ministero dell’Economia in via XX settembre a Roma è andato in scena un presidio degli esodati del superbonus. Oltre alle proteste, però, stavolta c’è stato anche il coinvolgimento della politica e, soprattutto, del Governo. Alla manifestazione ha partecipato il leader del Movimento 5 stelle, Giuseppe Conte, insieme ai rappresentati del Pd, Antonio Misiani e Ubaldo Pagano.

L’incontro Conte-Giorgetti

Il momento chiave della giornata è stato l’incontro tra Conte e il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti . Un incontro che lo stesso ex premier ha ricostruito così: «Abbiamo avuto con il ministro e i suoi tecnici un lungo confronto e chiediamo un decreto urgente che intervenga, prima della fase autunnale, per costruire un percorso che sblocchi dei crediti incagliati. Abbiamo dato delle soluzioni e c'è stato un confronto tecnico che continuerà nei prossimi giorni».

Al di là degli obiettivi generali, per Conte «c’è la disponibilità di massima ad intervenire con un decreto anche urgente individuando una platea di cessionari più ampia rispetto a quella attuale e cercando di costruire un percorso che favorisca questo processo». Sotto esame ci sono i crediti ancora fermi (secondo le stime, circa 30 miliardi), nonostante gli interventi del Governo di inizio anno.

Convergenza dell’opposizione

Al presidio hanno partecipato anche i rappresentanti del Pd. E questo potrebbe essere il segnale di una convergenza tra partiti per chiedere un nuovo intervento in materia di crediti fiscali. Sul punto Misiani ha risposto: «Vogliamo fare una iniziativa comune insieme a tutte le forze di opposizione, sia nella gestione dell’emergenza, che su un ragionamento di prospettiva».