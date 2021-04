Superbonus e fotovoltaico: ecco tutte le opportunità

La differenza maggiore riguarda, però, la fruibilità: il Bonus ristrutturazioni può interessare anche singoli lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, il superbonus 110% necessita sempre della combinazione tra interventi trainanti e trainati e il connesso miglioramento delle prestazioni energetiche. Chi, ad esempio, non può aumentare la classe energetica perché già nella più alta possibile o chi non vuole compiere interventi importanti sulla propria abitazione, può comunque utilizzare il Bonus ristrutturazioni. Anche chi possiede già un impianto fotovoltaico e vuole semplicemente dotarsi di un sistema di accumulo può seguire questa strada. Il Bonus ristrutturazioni inoltre rappresenta una valida opzione anche per chi ha già fruito del 110 fotovoltaico per due unità immobiliari e perciò non potrebbe più richiederlo.In tutti gli altri casi, invece, il fotovoltaico 110 risulta la scelta privilegiata e non soltanto per una questione di risparmio economico.

Mettere mano in modo complessivo all’efficienza energetica di casa, dotandosi ad esempio di pompa di calore e stazione di ricarica per l’auto elettrica, permette infatti di ottenere un risparmio molto consistente, sia nel breve sia nel lungo periodo. L’autoconsumo, ovvero l’utilizzo di energia autoprodotta, consente di prelevare meno energia dalla rete e quindi abbattere tutte le componenti legate al consumo. Se in questa quota rientrano, oltre ai normali consumi elettrici, anche parte di quelli legati al riscaldamento e alla mobilità, il risparmio si moltiplica. A questo si aggiunge l’alto valore per l’ambiente e la comunità: l’energia autoprodotta e autoconsumata è pulita, rinnovabile e riduce la nostra impronta ecologica.

Tetti alla spesa e cumulabilità con altre detrazioni

Le spese per l'installazione di un impianto fotovoltaico sostenute all'interno di un più ampio intervento di efficientamento energetico (e relativi lavori trainanti) possono essere portate in detrazione al 110% in quote annuali di pari importo. L'ammontare complessivo delle spese detraibili per l'impianto fotovoltaico è fissato a 48.000 euro e comunque nel limite di spesa di 2.400 euro per ogni kW di potenza nominale dell’impianto solare fotovoltaico.

In caso di interventi di ristrutturazione edilizia, nuova costruzione o ristrutturazione urbanistica, il limite di spesa è ridotto ad euro 1.600 per ogni kW di potenza nominale. Va ricordato – a mero titolo esemplificativo – che l’impianto fotovoltaico finalizzato a soddisfare i consumi di elettricità di una famiglia media non supera i 4-4,5 KW. La detrazione è riconosciuta anche per l’installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo (che servono a immagazziare l’energia prodotta in eccesso durante il giorno per utilizzarla quando non c’è più luce) integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati con la detrazione, nel limite di spesa di euro 1.000 per ogni kWh di capacità di accumulo del sistema. Anche nel caso di sistemi di accumulo, il limite di spesa è fissato a 48.000 euro. Questo significa che tra impianto fotovoltaico e sistema di accumulo si arriva a un limite di 96.000 euro.

Ovviamente, le spese per questi due interventi possono sommarsi a quelle sostenute per i lavori trainanti, che a loro volta hanno massimali di spesa fissati nel Decreto Rilancio. Il superbonus si applica alla quota di spesa corrispondente alla potenza massima di 20 kW e per la quota di spesa corrispondente alla potenza eccedente 20 kW spetta il Bonus per le ristrutturazioni edilizie al 50 %, nel limite massimo di spesa complessivo di euro 96.000 riferito all’intero impianto. Non sono invece cumulabili con altre agevolazioni o incentivi di qualsiasi natura previsti dalla normativa europea, nazionale o regionale. Questo comporta anche che l'energia non autoconsumata in sito debba essere ceduta al GSE, senza poter usufruire dello scambio sul posto, poiché sarebbe un ulteriore incentivo. Proprio per questo è ulteriormente vantaggioso installare un sistema di accumulo, così da aumentare l'autoconsumo e amplificare al massimo i benefici del proprio impianto fotovoltaico.