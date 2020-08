Superbonus e Sismabonus al 110%: ecco i moduli per asseverazione e stato di avanzamento dei lavori Il ministro dello Sviluppo Economico Patuanelli ha firmato il decreto attuativo con la modulistica e le modalità di trasmissione agli organi competenti, per gli interventi di efficientamento energetico degli edifici di N.Co.

Dl rilancio, Patuanelli: superbonus vera norma rilancio economico

Ecco la modulistica per gli interventi di efficientamento energetico legati al superbonus e al sismabonus al 110%. Il ministro dello Sviluppo Economico Stefano Patuanelli ha firmato il decreto attuativo con la modulistica e le modalità di trasmissione dell’asseverazione agli organi competenti, tra cui Enea, per gli interventi di efficientamento energetico degli edifici previsti dal decreto Rilancio.

Superbonus e Sismabonus al 110%: firmato il Decreto Asseverazioni Visualizza

La modulistica

Il decreto attuativo fornisce la modulistica che definisce le modalità di trasmissione dell’asseverazione. Diventa operativa anche la procedura per le verifiche e gli accertamenti delle attestazioni e certificazioni infedeli. L’asseverazione potrà avere a oggetto gli interventi conclusi o in uno stato di avanzamento delle opere per la loro realizzazione, nella misura minima del 30% del valore economico complessivo dei lavori preventivato.

Superbonus e Sismabonus al 110%: i moduli Visualizza

Alla Corte dei conti per la registrazione

Il decreto è stato inviato alla Corte dei conti per la registrazione. É invece in fase di completamento l’iter per ottenere il concerto del ministero dell’Economia, del ministero dell’Ambiente e di quello delle Infrastrutture sul decreto attuativo che definisce i requisiti tecnici per il superbonus e il sismabonus al 110%.