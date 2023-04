Superbonus: EnelX, utility e banche insieme per riaprire il mercato

Ascolta la versione audio dell'articolo

Una società con licenza bancaria, nel cui capitale possano entrare banche ma anche altri investitori, per rilevare e crediti fiscali (non solo quelli legati a bonus edilizi) dalle imprese edili e poi rivenderli ad altre imprese, in questo caso industriali, che invece di pagare le tasse acquistino il credito fiscale per compensare le imposte. In questo modo l'impresa industriale potrebbe beneficiare di un margine di guadagno acquistando il credito a lieve sconto (l’1 o il 2% ai livelli attuali di mercato) a ridosso della scadenza per il pagamento delle imposte e avrebbe un abbattimento del cuneo fiscale. L’impresa edile avrebbe un interlocutore che rileva i crediti a prezzi più ragionevoli rispetto ai forti sconti richiesti oggi da chi compra (fino al 50%) perché il mercato è sostanzialmente illiquido.

Gli sconti sull’acquisto dei crediti fiscali arrivati fino al 50%

Quello della poca liquidità del mercato è un tema cruciale. Dal 2021 fino all'inizio del 2022 il sistema bancario ha applicato tassi molto convenienti alle imprese che cedevano crediti fiscali: da un credito del valore nominale di 105 euro si poteva avere liquidità per 105 euro generando per le imprese cedenti un surplus finanziario. La varie strette normativa introdotte a fine 2021 (in poco più di due anni la norma sul Superbonus ha subito 19 correttivi, 6 provvedimenti attuativi e 233 disposizioni dell'Agenzia delle entrate) hanno generato un forte inasprimento delle condizioni (anche se negli ultimi giorni la situazione sta migliorando): i pochi operatori ancora sul mercato nel 2023 acquistano crediti fiscali (per i pochi che ancora riuscivano a cederli) sono acquistano crediti del valore nominale di 110 euro a un prezzo di 80-90 euro, ma in alcuni casi soggetti operanti al di fuori dei circuiti ufficiali hanno applicato sconti superiori al 50%, provocando una pesante perdita per l'imprese che si trovava nelle necessità di cedere il bonus fiscale.

Il modello: società bancari e utility che fanno lo screening sulla qualità

Tornando al modello che si sta cercando di mettere in campo, esso prevede che tra la società e il veicolo ci sarebbero ulteriori soggetti: aziende che si occupano di efficienza energetica (le cosiddette Esco) che hanno la relazione con le imprese e possono operare come primo cessionario che certifica la qualità del credito, il quale deve essere certo, liquido ed esigibile. Ma le Esco sono anche soggetti che si relazionano con le imprese industriali interessate ad acquistare i crediti fiscali. Il ruolo di EnelX, che ha proposto questa iniziativa, non solo per smobilitare circa 40 miliardi di crediti fiscali edilizi incagliati ma anche per dare vita a uno strumento più strutturale, si colloca proprio qui.

«L’idea nasce dalla nostra esperienza sul campo - racconta Francesco Venturini, ceo di EnelX -. Il problema di fondo che la società bancaria dovrebbe risolvere è quello di poter detenere nel medio termine il credito fiscale senza la necessità di consolidarlo. Faccio l’esempio della nostra azienda: dal punto di vista fiscale avremmo la potenzialità di acquistare molti crediti, ma poi vedremmo aumentare il debito in modo importante e questo limiterebbe la capacità di investimento». Anche gli istituti di credito hanno i loro vincoli: non è chiaro come misurare il rischio di questi crediti fiscali, e dunque la necessità di ponderazione in termini di accantonamenti patrimoniali. Alcuni istituti li considerano a rischio zero, molti altri calcolano il rischio controparte, ma in quel caso devono condurre un’istruttoria del cedente e dunque limitare il loro raggio di azione ad aziende da loro finanziate.

Il ruolo di Artigiancassa come scatola bancaria

Indiscrezioni di stampa indicano come veicolo possibile Artgiancassa, controllata dal gruppo Bnl Bnp e partecipata da Confartigianato; in trattativa per acquistare una quota ci sarebbe già il gruppo di credito cooperativo Iccrea. «Non sono in grado di confermare questi rumors. Quello che posso dire è che la società bancaria non avrebbe il problema di ponderare i rischi se ha avrà definito in partenza chi sono i venditori dei crediti e quali saranno le aziende acquirenti, ovviamente avendo presenti le loro capacità di compensare nel tempo a livello fiscale quei crediti - chiosa Venturini -. Quando mi riferisco alla nostra esperienza intendo parlare proprio di questo aspetto. Come Enel, con il supporto di alcune banche, abbiamo già stipulato contratti per acquistare nel tempo, man mano che matura il nostro debito fiscale, crediti fiscali a compensazione, valutando la nostra capacità di pagare le imposte e anche tenendo conto dell'eventualità che per un anno i risultati economici, ad esempio, lo consentano in misura minore. Il sistema funziona. Il vantaggio, nell’ampliare la portata di questo meccanismo, è ad esempio nella possibilità di avvalersi delle Esco per raggiungere un elevato controllo sulla certezza del credito, perché il primo cessionario può guidare le imprese nella produzione della documentazione e nei processi di asseverazione». Da questo punto di vista il decreto Superbonus introduce novità normative che consentono anche alle società quotate di condurre controlli antiriclaggio. «La società bancaria avrebbe il compito di reperire liquidità sul mercato a rendimenti contenuti e consentire l'acquisto dei crediti fiscali dalle imprese a prezzi fair», aggiunge Venturini.