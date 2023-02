Superbonus, dal Governo stop a tutte le cessioni dei crediti

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Stop a tutte le cessioni dei crediti di tutti i bonus fiscali, a partire ovviamente dal superbonus. Spunta anche questa novità nel decreto in materia di credititi fiscali che il governo ha approvato nel Consiglio dei ministri. Mentre si consolida il divieto di acquisti per le pubbliche amministrazioni, anticipato nelle scorse ore, l’esecutivo ha optato per un clamoroso dietrofront per bloccare il caos che ormai da mesi domina il mercato dei crediti fiscali legati ai lavori edilizi.

Sono, allora, tre le linee sulle quali ha lavorato il Governo per correggere le norme sulle cessioni dei crediti. Nella bozza del decreto la prima, e più clamorosa, prevede lo stop di tutte le cessioni di bonus fiscali. In sostanza, il Governo starebbe valutando di disattivare la norma quadro che regola le cessioni (l’articolo 121 del decreto Rilancio). Saranno comunque esclusi da questa novità gli interventi già avviati.

Loading...

La seconda linea di intervento punta a bloccare sul nascere le operazioni di acquisto di crediti da parte di Regioni e altri enti pubblici, come anticipato giovedì sul Sole 24 Ore. La norma prevederebbe un divieto secco per Comuni, Province e Regioni di acquistare crediti fiscali legati a lavori di ristrutturazione. Queste operazioni di acquisto, infatti, potrebbero essere contabilizzate come indebitamento, possibile solo in forme limitatissime. Morirebbero così sul nascere iniziative come quella della Provincia di Treviso, che ha annunciato l’acquisto di 14,5 milioni di euro da due banche pochi giorni fa, o della Regione Sardegna, che ha approvato una norma per l’acquisto di crediti nella sua legge di Stabilità. Tutte operazioni che vengono vietate.

Il terzo intervento, infine, riprende la circolare n. 33/E di ottobre dell’agenzia delle Entrate, limitando la responsabilità del fornitore che ha applicato lo sconto in fattura e dei cessionari dei crediti. Viene escluso che questi soggetti abbiano avuto una condotta negligente quando abbiano acquisito una serie di documenti: titoli edilizi, notifica alla Asl, prove foto e video dell’esecuzione dei lavori, visure catastali, visti, asseverazioni. Questa esclusione riguarderà anche i correntisti che comprano dalle banche.