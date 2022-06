Superbonus, per i lavori trainati si allunga la lista dei beneficiari

Ascolta la versione audio dell'articolo

Lo Speciale Telefisco del 15 giugno ha portato ai contribuenti interessati al superbonus alcune certezze in più su alcuni aspetti che da lungo tempo cercavano risposta.

Sotto il profilo soggettivo, è importante la conferma giunta in merito alla possibilità che, all’interno delle varie casistiche possibili, non è necessaria la coincidenza tra colui che sostiene le spese per gli interventi trainanti e colui che paga (e detrae) gli oneri per gli interventi trainati.

Le ipotesi in tal senso sono molteplici, e tutte abbastanza frequenti nella pratica, per cui l’espressa conferma delle Entrate può servire a sbloccare alcuni interventi procrastinati in attesa di chiarimenti, per quanto il principio potesse essere logicamente ricavabile dalle premesse. In effetti, la condizione prevista dal comma 2 dell’articolo 119 del Dl 34/2020 per i “trainati” ecobonus (replicata ai commi 4 e 4-bis per i “trainati” sismabonus) riguarda l’esecuzione congiunta degli interventi, la quale nulla ha a che fare con l’identità soggettiva di chi sfrutta la detrazione, ma – comet noto – si realizza quando le spese dei “trainati” sono sostenute tra l’inizio e la fine lavori del “trainante”.

Le spese tra trainante e trainato

In buona sostanza, l’abbinamento “trainante-trainati” ha un preciso significato: concentrare i lavori agevolati in quegli edifici in cui vengono complessivamente raggiunti i requisiti d’intervento richiesti per il superbonus. È questo l’obiettivo che si intende centrare, per cui poco importa – sotto questo aspetto – chi sostiene effettivamente le spese (purché rientri tra i soggetti agevolabili).

Bene ha fatto l’Agenzia a confermare il principio, che potrà trovare, a titolo di esempio, applicazione in tutte queste fattispecie in cui un soggetto si accolla le spese del “trainante”, dando modo all’altro di sfruttare il Superbonus per i “trainati”: