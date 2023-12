Superbonus, salvagente per i lavori già pagati nel 2023. Il Mef: nessuna proroga

Ascolta la versione audio dell'articolo

Un emendamento che non introduca una proroga ma uno stato di avanzamento lavori straordinario al 31 dicembre, per scontare tutti i lavori del 2023. È l’ipotesi alla quale sta lavorando uno dei relatori al disegno di legge di Bilancio Guido Quintino Liris (FdI) per intervenire nuovamente sul superbonus. Un’ipotesi che ha margini strettissimi per stare in piedi, dal momento che il ministero dell’Economia continua a escludere «qualsiasi ipotesi di proroga del superbonus». Se ci saranno interventi, allora, non si tratterà di un rinvio.

La quota di lavori pagati nel 2023

L’ipotesi nasce dal modo in cui è strutturato il superbonus. La cessione del credito e lo sconto in fattura, infatti, possono essere liquidati per singoli Sal. Ogni stato di avanzamento lavori, però, deve riferirsi almeno al 30% dell’intervento. Per effetto di questa regola c’è una possibilità molto alta che una quota dei lavori pagati nel 2023 non possa essere inserita all’interno di un Sal, perché quel Sal non ha raggiunto il livello minimo previsto dalla legge.

Stato avanzamento lavori straordinario

La soluzione allo studio, allora, punta a trovare una strada per far rientrare tutti i lavori condominiali pagati nel 2023 all’interno di un Sal straordinario, indipendente dagli altri e senza vincoli di importo minimo. Così, spiega uno dei relatori alla manovra Guido Quintino Liris (Fratelli d’Italia): sul Superbonus è allo studio un emendamento da parte dei relatori «non in termini di proroga ma di Sal (stato di avanzamento lavori) straordinario» al 31 dicembre.

Trasmissione della fattura entro il 12 gennaio 2024

L’emendamento non è oneroso, ma «fissa la possibilità di arrivare ai primi dieci giorni di gennaio 2024 con tutta la documentazione per salvaguardare l’agevolazione sui lavori fatti entro fine anno». Un meccanismo «utile per il completamento dei lavori». In sostanza, sarebbe possibile arrivare al 12 gennaio 2024, ossia i 12 giorni successivi consentiti per la trasmissione delle fatture datate 31 dicembre 2023 al Sistema di interscambio (Sdi) delle Entrate, e recuperare al 110% (o al 90%) tutte le spese effettuate nel 2023.

Il ministero dell’Economia: nessuna proroga

Da registrare comunque i paletti molto rigidi fissati dal Mef. Il ministero dell’Economia e delle finanze, in una nota, esclude infatti (e smentisce) «qualsiasi ipotesi di proroga del superbonus circolata in queste ore e pubblicata da alcuni organi di stampa».