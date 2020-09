Superbonus, i lavori condominiali al 110% trainano la nuova caldaia in appartamento Il cambio dell’impianto di riscaldamento singolo può fruire della maxi-detrazione se realizzato insieme agli interventi energetici sull’intero edificio di Marco Zandonà

Il quesito. Volendo fruire del superbonus del 110% per un intervento di efficientamento energetico in un condominio, che comprenda cappotto termico, rifacimento degli infissi e sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale, è necessario che l’impianto di riscaldamento sia centralizzato?

Oppure è possibile provvedere alla sostituzione dei singoli impianti di climatizzazione invernale con caldaie a condensazione in classe A o con pompe di calore, agganciando l’intervento a quello definito “trainante”, ovvero all’isolamento termico delle superfici orizzontali e verticali che interessino almeno il 25% della superficie lorda disperdente (cappotto termico)?

G.C. - Teramo

La risposta. Ai fini del 110% è necessario eseguire almeno un intervento “trainante” per fruire della stessa aliquota per gli interventi minori, cosiddetti “trainati”, eseguiti congiuntamente.

In particolare, nell’ipotesi di realizzazione di un cappotto termico sulle parti comuni per più del 25% della superficie lorda, è possibile applicare il 110% anche per la sostituzione dei singoli impianti di riscaldamento autonomo con caldaia a condensazione o pompe di calore (interventi considerati - nel caso in esame - “trainati”).

Il tutto, dunque, senza necessità di realizzare un impianto di riscaldamento centralizzato (si vedano gli articoli 119 e 121 del Dl 34/2020, convertito in legge 77/2020).

