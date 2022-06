Superbonus, lavori trainanti e trainati possono essere effettuati da soggetti diversi

Gli interventi trainanti sulle parti comuni

Ma il caso più interessante, in prospettiva, è un altro. «Possono fruire del superbonus per gli interventi trainati realizzati sulla singola unità immobiliare anche i condòmini ai quali, in base alla delibera assembleare, non sono state imputate le spese per gli interventi trainanti realizzati sulle parti comuni dell’edificio in condominio».

Castelli: in manovra risorse per taglio Irap

Il cantiere del fisco, intanto, non si ferma. E nonostante la delega fiscale in via di approvazione da parte del Parlamento gli sguardi sono già rivolti allamanovra di fine anno. «Nella legge di bilancio abbiamo scelto non di ridurre a tutti l’Irap, ma di eliminarla per alcune categorie alle quali vanno aggiunte nella delega fiscale le società di persone e le società dei professionisti» ha spiegato il viceministro all’Economia, Laura Castelli, durante la tavola rotonda moderata dal Sole 24 Ore, Fabio Tamburini. «La sede dove finanziarie questo taglio» che comporterà un minor gettito «è la legge di Bilancio». Inoltre, ha aggiunto Castelli, «mi auguro che le risorse ci saranno, fermo che oggi ci troviamo in una grande evoluzione dei numeri. Spero nei prossimi giorni di darvi conferma assoluta di questo. Nella delega fiscale l’impegno c’è».