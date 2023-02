Superbonus, Meloni: è costato 2mila euro a ogni italiano. Ora soluzioni per evitare il tracollo delle aziende

Ascolta la versione audio dell'articolo

«Il superbonus nasceva con intenti condivisibili ma la misura è stata scritta così male e gestita così male che ha generato una mole enorme di problemi che ora noi siamo chiamati a risolvere. Siamo intervenuti su una situazione fuori controllo». A parlare è la premier, Giorgia Meloni, nella sua rubrica social “Appunti di Giorgia”. Meloni ha aggiunto che a ogni italiano «il superbonus è costato circa 2mila euro», e che il costo totale dei crediti del superbonus «attualmente è di 105 miliardi di euro. Ora dobbiamo difendere il debito pubblico», ha detto. Peraltro «ci sono state moltissime truffe, circa 9 miliardi di euro di truffe». «E se lasciassimo il superbonus così com’è non avremmo i soldi per fare la finanziaria».

Soluzioni per evitare tracollo aziende

Il tema è delicato, con le principali associazioni datoriali convocate domani 20 febbraio a palazzo Chigi. E il presidente del consiglio ha sottolineato come, dopo le norme restrittive appena varate, occorra «cercare soluzioni per evitare il tracollo di migliaia di aziende. Abbiamo fatto un altro decreto che impedisce l’acquisto di crediti da parte delle pubbliche amministrazioni, perché quella specie di moneta parallela rischiava di impattare sui bilanci degli enti locali. Poi abbiamo detto che in futuro non sarà più possibile cedere quei crediti, perché è uno dei modi più efficaci per aiutare gli “esodati del 110”, cioè chi è rimasto con i crediti in mano». «Vogliamo spingere le banche e tutti gli attori che possiamo coinvolgere ad assorbire i crediti che sono incagliati, che nessuno vuole prendere. E abbiamo definito meglio la responsabilità di chi deve prendere quel credito». «Convocheremo tutte le associazioni per chiedere come possiamo aiutarle e per mettere tutto su un binario sensato».



Prezzo bollette scende, potremmo recuperare risorse

Meloni ha parlato anche di bollette che stanno diminuendo (anche grazie alla battaglia sul tetto europeo al prezzo del gas). «Questo - ha spiegato - potrebbe voler dire anche liberare nelle prossime settimane qualche risorsa che era stata destinata al sostegno per pagare le bollette».

Pnrr, nel 2022 spesi meno di 20 miliardi

C’è poi il Pnrr, su cui l’Italia è impegnata nell’attuazione, ma chiede più flessibilità. A oggi, ha detto la premier, «sono stati spesi meno di 20 miliardi. Ancora peggio - ha aggiunto - va per altri fondi, come i fondi di coesione, destinati ai territori in maggiore difficoltà. Nella programmazione europea 2014-2020, di 126 miliardi l’Italia ha ne spesi circa 43. Oggi si apre la nuova programmazione, ci sono altre decine di miliardi da spendere, il punto è se sappiamo spenderle».

Sui migranti cambio di paradigma

Parlando infine di migranti, Meloni ha evidenziato che le conclusioni del Consiglio europeo «rappresentano un totale cambio di paradigma e di approccio. Entrano concetti come che l’emigrazione è un problema europeo e servono adeguate risorse».