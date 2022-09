Superbonus, nessuno stop per la video asseverazione

L’adempimento non si ferma

Passata la tempesta, però, l’adempimento va avanti. Deloitte continua, infatti, a chiedere le asseverazioni video. Per chiarire i dubbi di alcuni operatori, nei giorni scorsi ha pubblicato delle Faq, che partono proprio dall’adempimento più prossimo: la scadenza del 30 settembre, entro la quale unifamiliari e immobili indipendenti dovranno attestare di avere raggiunto almeno il 30% degli interventi realizzati.

La scadenza del 30 settembre

Viene, così, spiegato che la video asseverazione non ha impatto sulla scadenza del 30 settembre. Il tecnico – anche successivamente al 30 settembre – «potrà girare con il proprio telefonino 60 secondi di video dal proprio ufficio o da dove vuole, quando è comodo», spiegano da Deloitte. In questo caso, «dovrà semplicemente presentarsi e sintetizzare l’intervento che ha già asseverato».

Per dare atto degli interventi, poi, «una persona in loco, come ad esempio il committente stesso, – anche successivamente al 30 settembre - potrà girare un breve video inquadrando i lavori». Quindi la richiesta del video «non ha nulla a che vedere con la scadenza del 30 settembre, trattandosi di un supporto che ciascun committente può richiedere (anche dopo il 30 settembre) al proprio attestatore ai fini di una rapida monetizzazione degli incentivi».

Cosa succede se manca il video

Le Faq analizzano anche il caso in cui manchi la video asseverazione. In quell’ipotesi - spiegano le risposte «momentaneamente la pratica si blocca; per quanto ci riguarda l’impresa (o il soggetto che vuole cedere il credito) potrà indicare nei commenti relativi alle caselle della sezione documentale quanto segue: “Ho chiesto al mio tecnico di riassumere la sua attestazione in un video di 2 minuti ma mi ha opposto un rifiuto”».

A quel punto, Deloitte «farà una valutazione sulla base del caso specifico, e saranno identificate insieme soluzioni alternative per approvare la pratica, tra le quali, ad esempio, fornire un video girato da soggetti terzi qualificati indicati da Deloitte». I tempi della cessione, comunque, saranno più lunghi.