Superbonus 110%, niente proroga per i condomini: emendamenti bocciati

Niente proroga per il superbonus . Il Governo lo aveva annunciato nelle scorse settimane e i lavori parlamentari sulla legge di conversione del decreto Asset, attualmente in discussione al Senato, stanno procedendo di conseguenza.

Non ci sarà la proroga di sei mesi per i lavori condominiali attualmente in corso, chiesta dalle imprese e dai cittadini, per consentire di evitare la percentuale di agevolazione più penalizzante. A partire da gennaio 2024, infatti, il superbonus sarà tagliato dal 90 al 70 per cento.

A spiegare l’andamento dei lavori delle commissioni Ambiente e Industria del Senato sono Michele Fina, Lorenzo Basso e Nicola Irto, senatori del Partito Democratico: «Governo e maggioranza hanno bocciato tutti gli emendamenti in materia di superbonus. A nulla sono serviti gli appelli forti non solo di migliaia di cittadini e lavoratori preoccupati, ma anche di rappresentanti di categorie economiche come l’Ance, considerata testualmente dal Governo come portatrice di interessi tra tanti: Governo e maggioranza sono sordi davanti alle difficoltà che mettono in ginocchio famiglie e imprese».

Sul tavolo c’era un emendamento di opposizione che chiedeva una proroga al 31 dicembre 2024 per i lavori nei condomini, ad oggi fermi: è stato bocciato.

Stessa sorte per gli emendamenti della maggioranza che prevedevano una proroga al 30 giugno 2024 per i lavori condominiali.