Superbonus, oggi in Cdm il salva spese. Ma l’intervento diventa selettivo

Il Sal straordinario potrebbe diventare selettivo o sartoriale, per definire ancora meglio il lavoro di limatura andato avanti per tutta la giornata di ieri. Nell’eterna vicenda del superbonus, è questa la novità che ha preso forma nelle ultime ore e che potrebbe consentire finalmente di uscire da un’impasse politica che dura ormai da settimane. Si tratterebbe, cioè, di un’evoluzione (meno costosa) della proposta avanzata da uno dei relatori alla manovra al Senato, Guido Quintino Liris (Fdi). Anziché procedere a un Sal straordinario a fine anno per tutte le spese, questa chance sarebbe consentita soltanto per alcune tipologie di lavori, considerati maggiormente meritevoli.

Ventaglio di ipotesi

I condizionali, però, sono d’obbligo. Se, infatti, nel preconsiglio andato in scena ieri pomeriggio ci si attendeva una prima bozza di testo del nuovo decreto salva-spese, nella pratica le cose sono andate molto diversamente. L’articolato, infatti, non è stato ancora messo a punto. È stato predisposto solo un ventaglio di norme sulle quali deciderà direttamente il Consiglio dei ministri.

La via di un decreto ad hoc

Ancora nella serata di ieri, allora, la sottosegretaria all’Economia, Lucia Albano, riassumeva così la situazione: «Una delle opzioni che si sta esaminando è quella del Sal. Vedremo domani in Consiglio dei ministri. Ma ci sono diverse opzioni sul superbonus. Sono tutte situazioni aperte. Adesso il ministro Giorgetti farà la sua valutazione». Un decreto ad hoc, come conferma ancora la sottosegretaria, è l’opzione più probabile, ma non completamente certa: «Anche in questo caso conclude - gli uffici stanno vagliando qual è la soluzione migliore».

Le tensioni nella maggioranza

Andando nel merito delle alternativa sul tavolo, le quotazioni della proroga restano molto basse, anche alla luce delle parole del ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, che ieri è tornato a sottolineare il peso degli extracosti legati al superbonus. In un clima di forte tensione all’interno della maggioranza, che resta ancora divisa sulle soluzioni da adottare. Nonostante le chiusure dell’Economia, infatti, è sempre più ostinato il pressing di Forza Italia su questo punto: «Stiamo lavorando per una proroga del superbonus, soprattutto per chi ha i lavori oltre il 70%», ha detto il vicepremier Antonio Tajani. Ma un gruppo di deputati leghisti (Comaroli, Nicola Ottaviani, Rebecca Frassini, Vanessa Cattoi e Andrea Barabotti) è intervenuto a sostegno del ministro, sottolineando che «il tempo delle spese allegre alla Superbonus 110 voluto da Conte, Gualtieri e soci 5 stelle è finito».

Sal straordinario troppo oneroso

Tornando, invece, al provvedimento, l’ipotesi è che dovrebbe poggiare su una variante selettiva al Sal straordinario. Si tratta del meccanismo di cui si parla ormai da giorni. Visto che le regole sul superbonus, in caso di cessione e sconto, impongono che ogni Sal abbia un importo pari almeno al 30%, esiste una possibilità piuttosto elevata che una quota di spese 2023 non possa ricadere in un Sal di quest’anno ma transitare sul 2024, perdendo una parte di agevolazione. Il Sal straordinario, realizzato a fine anno sulla base di fatture inviate allo Sdi entro il 12 gennaio, consentirebbe di risolvere questo problema, aumentando il perimetro delle spese 2023.