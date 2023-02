Superbonus, oggi il primo tavolo tecnico: ipotesi compensazioni con F24

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

Si terrà oggi alle ore 16 al Mef il primo dei tavoli tecnici fra governo, istituti di credito, costruttori e proprietà edilizia annunciati dopo i vertici a Palazzo Chigi per discutere di possibili modifiche al decreto sulla cessioni dei crediti del superbonus. In particolare le compensazioni destinate a riaprire il mercato dei crediti d'imposta prodotti dai bonus edilizi si concentreranno sugli F24 delle imprese e delle banche. Le certezze più solide riguardano per ora le voci che saranno escluse dal meccanismo: i contributi, che sono essenziali per il pagamento delle pensioni, e le tasse delle famiglie, che continueranno a seguire la loro strada tradizionale.



La via delle compensazioni

Quella delle compensazioni si conferma la via maestra per riaprire gli spazi fiscali da destinare alla circolazione dei vecchi crediti d’imposta, generati prima dello stop improvviso decretato dal governo la scorsa settimana. Tra l’esecutivo e le banche è in corso un fitto confronto sulla possibilità di partire proprio dalle tasse a carico degli istituti di credito: un plafond esaurito secondo i diretti interessati e ancora capiente, invece, nei calcoli elaborati dal ministero dell’Economia.

Tempi rapidi

L’interesse manifestato a più riprese dal governo per i conti fiscali delle banche è dettato anche dall’esigenza, ribadita a più riprese dal ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti, di offrire una risposta in tempi rapidi. Più rapidi, possibilmente, di quelli di conversione del decreto, che solo in Parlamento potrà ovviamente recepire le indicazioni elaborate dai tavoli tecnici.

Piattaforma digitale per scambi fra privati

L’idea, in sostanza, è quella di avviare subito le compensazioni tramite gli eventuali spazi disponibili degli istituti di credito, per poi allargare l'orizzonte ai cassetti fiscali delle imprese. Dal canto loro le aziende, come sottolineato iri dal presidente di Confindustria Carlo Bonomi, sono pronte «a un’assunzione di responsabilità». Tra gli strumenti possibili per far incontrare domanda e offerta di crediti senza rischiare di creare problemi alle imprese più esposte c'è la creazione di una piattaforma digitale unica per gli scambi fra privati.

Il caso degli incapienti

Tra i temi che saranno al centro dei confronti tecnici torna poi la questione degli incapienti, destinata a diventare cruciale con lo stop alle cessioni di nuovi crediti che di fatto mantiene la strada del Superbonus aperta solo ai titolari di imponibili medio-alti. Una delle modalità possibili per ridurre la platea degli esclusi passa dall’estensione da 5 a 10 anni del periodo in cui scontare l’agevolazione, come già accade per gli altri incentivi all’edilizia: in questo modo infatti la rata annuale da scontare si abbassa, permettendo l’utilizzo del bonus anche a chi ha un carico fiscale un po’ più basso, ma l'attesa si allunga.