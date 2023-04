Superbonus, parte la cessione dei crediti in dieci anni: scelta dal 2 maggio

Ascolta la versione audio dell'articolo

I crediti del superbonus saranno utilizzabili in compensazione su dieci anni, a condizione che siano stati comunicati entro il 31 marzo 2023. Con un provvedimento firmato dal direttore delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini, arriva l’attuazione della misura prevista per i crediti ceduti o per cui è stata effettuata l’opzione per lo sconto in fattura.

In pratica, per fronteggiare le difficoltà di utilizzo in compensazione legate all’esaurimento della capienza fiscale, le imprese del settore edilizio avranno la possibilità di scegliere di dilazionare da 4 a 10 anni i crediti da superbonus, interventi per il superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche e il sismabonus.

Le tempistiche

Una chance che sarà possibile dalla piattaforma cessione crediti delle Entrate a partire da martedì 2 maggio 2023 e poi potrà essere effettuata anche attraverso un intermediario abilitato dal 3 luglio 2023. Il provvedimento precisa comunque che la comunicazione «è immediatamente efficace e non può essere rettificata o annullata».

Rateizzabile anche il credito residuo



Come spiega il provvedimento, la quota residua di ciascuna rata annuale dei crediti d'imposta, non utilizzata in compensazione tramite modello F24, anche acquisita a seguito di cessioni del credito successive alla prima opzione, può essere ripartita in dieci rate annuali di pari importo, a decorrere dall'anno successivo a quello di riferimento della rata originaria.

La ripartizione può essere effettuata per la quota residua delle rate dei crediti riferite: