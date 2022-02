Superbonus: Poste esaurirà le cessioni dei crediti in sospeso entro metà marzo

Ascolta la versione audio dell'articolo

Poste italiane si prepara a definire tutte le istruttorie di cessione dei crediti in sospeso entro il 15 marzo. La notizia, che prelude alla prossima riapertura del canale di Poste dedicato all’acquisto dei crediti fiscali (alla quale si sta lavorando, in attesa della pubblicazione del correttivo del Sostegni ter), è arrivata nel corso del question time di giovedì in commissione Finanze alla Camera, in risposta all’onorevole Eugenio Sangregorio (Misto). A parlare, il sottosegretario all’Economia, Federico Freni.

Il legislatore - ha ricordato l’interrogazione - per contrastare gli abusi in questo settore, è intervenuto prima con il decreto legge Antifrodi (Dl 157/2022) e, successivamente, con l’articolo 28 del decreto Sostegni ter (Dl 4/2022). Questi provvedimenti, però, hanno complicato molto la vita degli operatori attivi in questo settore. Così, alcuni canali per la cessione sono stati bloccati, mentre in altri casi le procedure in fase di istruttoria hanno subito dei rallentamenti.

«Gli operatori interessati, tra i quali Poste italiane, tenuti ad applicare a livello operativo molteplici conseguenti revisioni dei processi e dei sistemi - ha ricordato il ministero dell’Economia -, hanno rappresentato la necessità di disporre di tempi tecnici più ampi. Tali situazioni hanno generato e stanno generando ritardi».

Poste: entro metà marzo ci metteremo in pari

Ora, mentre si stanno definendo le nuove procedure per la gestione delle cessioni, questi rallentamenti stanno per andare in archivio. «Poste italiane, sentita in proposito, segnala che entro la metà del prossimo mese di marzo saranno, comunque, esitate tutte le istruttorie in corso», ha detto Freni. Si tratta - va precisato - delle procedure avviate prima della sospensione del servizio di Poste, che arriveranno così tutte a compimento.

Non è, per la verità, l’unica strada a disposizione di chi vuole cedere il suo credito. «Poste italiane ha altresì, precisato che, in ogni caso, risulta comunque possibile recedere in ogni momento dal contratto di cessione del credito a Poste italiane, secondo le modalità ivi indicate riacquisendo il proprio credito d’imposta ove si voglia cedere ad altro operatore», ha concluso il Mef.