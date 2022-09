Superbonus, le proposte dei partiti: chi vuole eliminarlo e chi tenerlo

Ascolta la versione audio dell'articolo

Il superbonus è uno dei nodi che sta rallentando il decreto aiuti bis al Senato. Resta in pista ed è oggetto di trattativa l'emendamento al decreto legge che dovrebbe portare a una limitazione, più o meno drastica, della responsabilità solidale nelle operazioni di cessione ed acquisto dei bonus edilizi e del Superbonus in particolare. Ma il superbonus è oggetto anche di scontro in campagna elettorale.

Lo scontro Conte-Calenda

«È incomprensibile il forte contrasto del governo uscente al superbonus» ha detto il 7 settembre il presidente di M5s Giuseppe Conte durante un incontro con Confartigianato. «Il Superbonus deve essere chiuso, è sbagliato. Un concetto errato visto che alla fine spenderemo 45 miliardi quando servono a sanità e scuola» gli ha replicato Carla Calenda, leader del Terzo Polo, intervistato da Radio Anch’io.

Dalla stabilizzazione alle modifiche

Ma cosa dicono i programmi dei partiti su questa misura? Si va dalla stabilizzazione del superbonus 110% secondo il M5S al riordino degli incentivi fiscali destinati all'efficientamento energetico degli immobili secondo il centrodestra. Nessun riferimento specifico al tema da parte del centrosinistra (anche se Letta vorrebbe la modifica sia del reddito di cittadinanza che del superbonus 110%) e degli altri partiti.

M5S: cessione dei crediti strutturale



Il M5S, sponsor della misura, punta a «stabilizzare l’innovativo meccanismo che ha decretato il successo del Superbonus, che è in grado di mettere a disposizione di famiglie e imprese ingente liquidità e che può essere esteso ad altre agevolazioni per investire a costi ridotti nella transizione ecologica».

Fdi: riordino degli incentivi



Il centrodestra non boccia la misura ma chiede modifiche, con sfumature diverse. Il programma del centrodestra unito e di Fdi in particolare sui bonus edilizi, da una parte parla di «salvaguardia delle situazioni in essere» e dall’altra di «riordino e armonizzazione degli incentivi destinati alla riqualificazione, alla messa in sicurezza e all'efficientamento energetico degli immobili pubblici e privati».