Superbonus, relatore dl: verso proroga fino almeno 30 giugno. Giorgetti: aperti a secondo tempo, ma tutela conti

«Credo di poter prevedere che almeno alla data del 30 giugno potremo dare una proroga per le unifamiliari». Così il deputato FdI Andrea De Bertoldi, relatore del decreto sui bonus edilizi sull’estensione della data del 31 marzo per il superbonus, intervenuto al convegno “I bonus edilizi e le opzioni di sconto e cessione”. «Stiamo lavorando per capire se possiamo dare più tempo», ha aggiunto.

Superbonus, Giorgetti: 120 miliardi di minori incassi al 2026, insostenibile

Al convegno è intervenuto anche il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti. Il superbonus, ha sottolineato, comporta «120 miliardi di minori incassi spalmati fino al 2026 , se non si fosse capito debito maturato che lo Stato dovrà pagare, numeri insostenibili per le casse dello Stato».

«Aperti a secondo tempo ma tutela conti»

Giorgetti ha spiegato che «il governo è assolutamente aperto al confronto su un secondo tempo dei bonus edilizi. Qualsiasi proposta che governo e parlamento facessero propria dovrà camminare su solide gambe e dovrà tener conto delle nuove regole di contabilità. Ciòcomporta quelle scelte spesso non facili che la politica del 110% ha evitato di assumere mettendo a repentaglio» i conti dello Stato.

Ruffini, banche stiano tranquille, ora frodi più difficili

«I paletti normativi che sono stati messi» sui crediti per i bonus edilizi «sono un filtro molto rilevante» contro le frodi, ha sottolineato a sua volta il direttore dell’Agenzia delle entrate Ernesto Maria Ruffini. «Questo lo dico per tranquillizzare il sistema. Ora è particolarmente complesso perpetrare una frode e questo vuol dire che questi interventi sono stati necessari e utili. Il sistema bancario non è obbligato ad intervenire ma può stare tranquillo: oggi quello che circola è stato controllato. Se l’Agenzia dovesse scoprire nuove frodi - ha precisato Ruffini - è perché in quella montagna di 110 miliardi di crediti che sono nella piattaforma stiamo scandagliando tutte le comunicazioni, che sono 13,5 mln, per verificare se taluni crediti abbiano profili di rischio. Può anche succedere che troviamo un credito falso ma perché magari è fermo lì dal 2020 ed evitiamo che qualcuno cerchi di rimetterlo il giro».

Istat, nessun impatto crediti fiscali sul debito pubblico

Intanto Giovanni Savio, direttore della Direzione centrale per la contabilità nazionale dell’Istat, nel corso della audizione in commissione Finanze del Senato sui crediti d’imposta ha spiegato che «al momento, stante le caratteristiche vigenti, per i crediti fiscali non si rileva alcun impatto sul debito pubblico». «Le passività fiscali di cui lo Stato diviene titolare nei confronti dei contribuenti che hanno avuto accesso a questi crediti non sono classificabili come passività rientranti nella definizione di debito di Maastricht - ha aggiunto Savio -. Se dovessero successivamente intervenire modifiche inerenti le modalità di cessione e/o il recupero dei crediti, o in generale dovesse mutare la natura di credito fiscale, l’eventuale valutazione in termini di impatto sul debito spetta alla Banca d’Italia».