Superbonus, scadenza Enea entro il 24 marzo per poter cedere i crediti a fine mese

Sportello superbonus: I dubbi sulle cessioni e le possibili modifiche al decreto

La prossima settimana, insomma, si chiuderà con una deadline importante e, dal lato delle possibili modifiche, si aprirà con diversi appuntamenti di grande rilievo (mercoledì 22 marzo dovrebbe partire il voto in commissione Finanze).

Proprio sulle opzioni relative alle spese 2022 si potrebbe arrivare a una soluzione sul filo di lana. Se infatti l’asseverazione Enea andrà chiusa entro il 24 e la comunicazione entro il 31 marzo, l’emendamento su cui farà una sintesi il relatore Andrea de Bertoldi (FdI) potrebbe arrivare a ridosso di queste scadenze, lasciando pochissimi margini di manovra ai contribuenti interessati e ai professionisti che li assistono.

Sportello superbonus: il decreto legge e i conti pubblici

La soluzione, comunque, resta quella di consentire la comunicazione delle opzioni anche a chi non abbia ancora un contratto sottoscritto, ma solo un impegno della banca ad avviare la procedura. Da valutare se questo correttivo consentirà di aprire la strada della remissione in bonis, entro il 30 novembre, anche a chi per fine marzo non aveva ancora un accordo di cessione firmato.

Appare, invece, completamente definita la soluzione dedicata agli interventi di edilizia libera (infissi, caldaie, pompe di calore, fotovoltaico). La data alla quale agganciarsi, per rientrare nel regime pre-decreto 11/2023, non sarà più provata dall’avvio dei lavori ma dal momento di effettuazione di un bonifico parlante. In alternativa, in assenza di un pagamento, servirà una doppia dichiarazione sostitutiva (con relativa responsabilità penale), sia del committente che del fornitore.

In un quadro che appare sempre più definito, la questione dei circa 20 miliardi di crediti incagliati resta il principale problema irrisolto. La maggioranza continua a fare pressing per portare avanti la soluzione proposta da Abi e Ance (l’utilizzo della leva degli F24 “esterni”, intermediati dalle banche), ma sul punto resta la contrarietà del ministero dell’Economia.