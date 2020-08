Superbonus sì o no? La mappa in 8 casi per capire se l’edificio vince il 110% Le caratteristiche della casa incidono sulla possibilità di avere l’incentivo: sul Sole 24 Ore di lunedì 31 agosto la soluzione per le situazioni tipo

Le caratteristiche della casa incidono sulla possibilità di avere l'incentivo: sul Sole 24 Ore di lunedì 31 agosto la soluzione per le situazioni tipo

Dal condominio alla villetta, dal singolo appartamento all'edificio vincolato: il superbonus alla “prova sul campo” degli edifici. Come capire preliminarmente se si ha diritto o no all'agevolazione del 110% e alla possibilità di riqualificare l'immobile “a costo zero”? Per aiutare i lettori a trovare la soluzione corretta, Il Sole 24 Ore di lunedì 31 agosto propone la mappa delle otto situazioni tipo, indicando per ciascuna requisiti ed eventuali limitazioni.

La prima verifica da fare, infatti, riguarda proprio le caratteristiche dell'immobile, con una particolare attenzione per gli edifici costituiti da più unità immobiliari: villette, case bifamiliari, piccole palazzine, che – in certi casi – possono risultare escluse del bonus.

Una volta completata la verifica sull'edificio si apre poi il capitolo finanziario: alla luce del budget individuato con un tecnico, è possibile scegliere tra le tre alternative dell'utilizzo diretto della detrazione, della cessione e dello sconto in fattura.