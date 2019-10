Superbonus sulle spese con carta, doppia stretta sul tetto: parte la guerra al contante Tra decreto fiscale e manovra approvate «salvo intese» dal Consiglio dei ministri raggiunto un compromesso che prevede il superbonus dal 2021 per chi paga con carta di credito, bancomat o altre modalità tracciabili e il tetto sul contante a 2mila euro e poi a mille euro dal 2022. Doppia sanzione per i negozianti che negano i pagamenti con il Pos di Marco Mobili e Giovanni Parente

Bonus anti-contante: favorevole il 58% degli italiani

4' di lettura

Superbonus dal 2021 per chi paga con carta di credito, bancomat o altre modalità tracciabili: varrà 3 miliardi di euro dal 2021 e poi 2,8 miliardi nel 2022. Riduzione in due tempi della soglia del contante: subito da tremila a 2mila euro e poi a mille euro dal 2022. Detrazioni fiscali al 19% riconosciute solo a chi non paga acquisti di beni o servizi cash. Estrazioni a premi speciali per i pagamenti con moneta elettronica.

Doppia sanzione per gli esercizi commerciali che non accetteranno modalità di pagamento diverse dal contante: 30 euro a cui si aggiunge il 4% del valore della transazione. Dopo il Consiglio dei ministri notturno, Governo e maggioranza trovano una quadra sulle misure da mettere in campo tra decreto fiscale e manovra (approvati per ora con la formula «salvo intese») per dichiarare guerra ai pagamenti in contante.

Il superbonus dal 2021

La principale novità raggiunta nella riunione dell’Esecutivo rispetto alle ipotesi in precedenza circolate è il riconoscimento di un superbonus per i pagamenti in modalità elettronica. Un superbonus che, come recita il comunicato di Palazzo Chigi, sarà riconosciuto «del 2021 in relazione alle spese effettuate con strumenti di pagamento tracciabili nei settori in cui è ancora molto diffuso l’uso del contante». Si tratta, quindi, verosimilmente di una modalità di erogazione più vicina al cashback, ossia una restituzione di una quota (nei giorni scorsi si era ipotizzato tra il 10% e il 19%) che dovrebbe arrivare direttamete sull’estratto conto del beneficiario.

Si parte quindi dalle spese tracciabili sostenute nel 2020 per alcune tipologie di servizi alla persona, come i piccoli interventi sulla casa o per la cura del corpo.