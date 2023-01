Supercalcolo, chip, energia: 144 milioni per la ricerca

Componenti elettronici e dei semiconduttori

Venti milioni co-finanzieranno invece progetti per la produzione e l’innovazione nel settore dei componenti elettronici e dei semiconduttori (l’iniziativa Ue è l’impresa comune Key digital technologies e i livelli di agevolazione sono specificati nell’allegato nazionale al bando europeo). Per sostenere progetti a favore della neutralità climatica e dell’economia del mare ci saranno 16 milioni. La stessa dote è riservata ai progetti legati alla Clean energy transition partnership europea, quindi alla transizione energetica con obiettivo di portare l’Europa verso l’impatto climatico zero. In entrambi questi ultimi casi si adotterà lo stesso schema di agevolazione previsto per la qualità della vita urbana. Ammonta invece a 14 milioni la quota per programmi che contribuiscano a stimolare la crescita, la competitività e l’internazionalizzazione delle Pmi innovative, con incentivi diversificati tra ricerca industriale (50% delle spese ammissibili) e sviluppo sperimentale (25%) ma non per dimensione di impresa. Infine, sempre con quest’ultima distinzione come intensità di aiuti, vengono destinati 3 milioni ai progetti per una migliore gestione delle risorse idriche.