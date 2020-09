Supercar / Aston Martin DB11 AMR, la scocca è in alluminio

Come è tradizione per le sportive made in Aston Martin, questa raffinata granturismo ha una scocca in alluminio. Pur richiamando il classico stile delle GT inglesi, l'aspetto della DB11 è molto moderno oltre a vantare un'aerodinamica avanzata. Degno di nota lo spoiler posteriore invisibile che genera l'opportuna deportanza grazie a dei flussi dell'aria che sono incanalati all'interno della carrozzeria. L'opulento interno, rivestito praticamente tutto in pelle, offre due posti più due di emergenza. Le prestazioni infine sarebbe da un lato entusiasmanti per una V8 ma risultano eccezionali per la V12 come la AMR che dispone di un 5.200 cc a benzina da 639 cv e 700 Nm di coppia: la velocità di punta è di 337 kmh e l'accelerazione da 0 a 100 kmh è indicata in soli 3,7 secondi. Eccellente la guidabilità della vettura, pur in presenza di un confort che è di buon livello. Il prezzo, infine, è di oltre 228 mila euro.