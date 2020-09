Supercar / Ferrari F8 Tributo, il top della granturismo a 2 posti

Una granturismo a due posti che è il top della sportività: il motore V8 biturbo da 721 cavalli è in posizione centrale per bilanciare al meglio i pesi, e la trazione è posteriore. Le prestazioni della F8 Tributo sono impressionanti, con uno scatto dichiarato da zero a 100 kmh in appena 2,9 secondi e una punta di 340 kmh. A questo si aggiungono le forme seducenti della carrozzeria, che abbinano estetica e funzionalità: per esempio, le prese d'aria ricavate sopra i fari servono a raffreddare ancora meglio i potenti freni carboceramici. Come l'aerodinamica anche l'elettronica è spinta: controlla freni, ammortizzatori, differenziale, cambio e motore in ogni condizione. Ma non lo fa mai in modo invasivo, permettendo al pilota di divertirsi in tutta sicurezza. Della Tributo esiste una versione Spider come in futuro la MC20. Il prezzo è di 236.000 euro.